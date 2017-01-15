﻿ 15 славных анекдотов, приносящих позитивные эмоции. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

15 славных анекдотов, приносящих позитивные эмоции

16.01.2017 11:24 — Калейдоскоп | Фактрум  
Размер текста:
A
A
A

Фактрум собрал для читателя самые классные приколы, которые могли бы произойти в реальной жизни!

15 славных анекдотов, приносящих позитивные эмоции

Врач спрашивает молодящуюся пациентку:
— Сколько вам лет?
— Я приближаюсь к сорока…
— С какой стороны?

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Иногда какие-то события из жизни могут быть настолько смешными, что просто не верится! А при их пересказе друзья даже могут начать сомневаться, уж не анекдот ли...

Комментарии

 
Новости дня
Новости
 
Супер-папа: Райан Рейнольдс оказался блестящим юмористом!
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Калейдоскоп

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Калейдоскоп)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика