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15 славных анекдотов, приносящих позитивные эмоции
16.01.2017 11:24 — Калейдоскоп | Фактрум
Фактрум собрал для читателя самые классные приколы, которые могли бы произойти в реальной жизни!
Врач спрашивает молодящуюся пациентку:
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Иногда какие-то события из жизни могут быть настолько смешными, что просто не верится! А при их пересказе друзья даже могут начать сомневаться, уж не анекдот ли...
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