Фактрум заботится о здоровье читателей, поэтому предлагает познакомиться с продуктами, которые помогают справиться с кислотно-щелочным дисбалансом и улучшить состояние организма. С ними вы сможете избавиться от изжоги, сонливости и проблем с кожей, а также поможете своей иммунной системе работать на полную мощность.





Дыня

Вкусные желтые дыни содержат очень много щелочи и клетчатки, поэтому оказывают благоприятное воздействие на внутренние органы. Кроме того, дыня на 92% состоит из воды, поэтому прекрасно усваивается.

Гречиха

Варенная гречка содержит большое количество щелочи и других полезных веществ, которые укрепляют сердечно-сосудистую систему. Также употребление в пищу гречки даёт заряд бодрости на весь день и помогает оставаться в прекрасном настроении.

Оливковое масло

Оливковое масло высокого качества, добавленное в салаты или другие блюда, отличное влияет не только на пищеварительную систему, но придаёт коже упругость и здоровый внешний вид. А еще в оливковом масле очень много мононенасыщенных жирных кислот и витамина Е, которые снижают уровень холестерина и укрепляют стенки сосудов.

Семена льна

Эти маленькие коричневые зернышки содержат клетчатку, витамин Е и щелочь. Льняное семя полезно принимать тем, кто хочет похудеть, поскольку оно выводит из организма токсины. Также в семенах льна содержится много калия, селена, витамина В и лецитина, которые важны для людей, страдающих от проблем с сердцем, почками и повышенного стресса.

Бананы

Так же как и в семенах льна, в бананах много калия и щелочи. Если вас мучает изжога, то достаточно съесть один банан, и она прекратится. А ещё бананы положительно влияют на нервную систему.

Авокадо

В авокадо полно мононенасыщенных жиров, укрепляющих сердце и сосуды. Витамины В2 и Е защищают от вирусов и анемии, а щелочь и калий помогают при проблемах с пищеварением и сердцем. В авокадо содержится много кальция, что очень важно при хрупкости костей.

Ягоды

Фактически во всех ягодах (малине, клубнике, чернике, смородине и других) содержатся антиоксиданты, которые нейтрализуют повышенную кислотность в желудке. Также полезные вещества ягод помогают при депрессии.

Морковь

Всем известно, что в моркови содержится бета-каротин, весьма полезный для глаз. Но также в моркови полно клетчатки, которая помогает при запорах и других проблемах с кишечником. При сердечно-сосудистых болезнях и повышенном давлении тоже следует употреблять морковь в пищу.

Чеснок

Помимо укрепления иммунитета, чеснок снижает уровень холестерина и очищает сосуды. Удивительно, но аллицин, содержащийся в чесноке, препятствует возникновению раковых клеток и значительно снижает рост имеющихся опухолей.

Брокколи

Капуста брокколи богата белком и аминокислотами, которые выводят токсины из организма. Йод, входящий в состав брокколи, положительно действует на эндокринную систему и щитовидную железу. А пищевые волокна и клетчатка выводят шлаки из организма.

Виноград

При употреблении винограда в пищу значительно снижается риск сердечно-сосудистых заболеваний. Полезен виноград при артериальной гипертензии и проблем с кроветворением. Во многих сортах винограда содержится большое количество витамина С и танинов, невероятно полезных для иммунитета.

Лимоны

Как ни странно, но в лимонах полно щелочи, которая помогает при кислотно-щелочном дисбалансе кишечника. Немного лимона, добавленного в воду, помогает при коликах и судорогах, а также при воспалительных заболеваниях.

Брюссельская капуста

Сок брюссельской капусты полезен при сахарном диабете и проблемах с поджелудочной железой. В этой капусте имеется много минеральных солей и калия, которые полезны при гипертонии. Также брюссельская капуста полезна после операций, поскольку стимулирует выработку новых клеток.

Цветная капуста

Цветная капуста полезна для профилактики рака простаты, толстой кишки, лёгких и груди. Содержащиеся в ней антиоксиданты тормозят процесс старения и выводят токсины их организма, укрепляют стенки сосудов и нормализуют сердечный ритм.

Морские водоросли

Водоросли полезно употреблять людям, у которых велик риск возникновения рака и анемии. А при лечении рака употребление морских водорослей, в которых содержатся соли альгиновой кислоты, защищает от воздействия облучения. Кроме того, водоросли весьма полезны для беременных женщин.