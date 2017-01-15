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Увлекательная головоломка для любителей русской литературы

16.01.2017 11:44 — Калейдоскоп | Фактрум  
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А сможете ли вы найти все 16 произведений русской классической литературы, которые спрятаны на этом изображении?

Увлекательная головоломка для любителей русской литературы
Источник изображений: Livejournal.com
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Ответы

Увлекательная головоломка для любителей русской литературы

 

  1. «Вий» Николая Гоголя
  2. «Двенадцать стульев» Ильи Ильфа и Евгения Петрова

Увлекательная головоломка для любителей русской литературы

  1. «Сказка о царе Салтане» Александра Пушкина
  2. «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова
  3. «Обломов» Ивана Гончарова
  4. «Преступление и наказание» Федора Достоевского

Увлекательная головоломка для любителей русской литературы

  1. «Шинель» Николая Гоголя
  2. «Дама с собачкой» Антона Чехова
  3. «Муму» Ивана Тургенева
  4. «На дне» Максима Горького
  5. «Дедушка Мазай и зайцы» Николая Некрасова
  6. «Золотой теленок» Ильи Ильфа и Евгения Петрова
  7. «Левша» Николая Лескова

Увлекательная головоломка для любителей русской литературы

  1. «Каштанка» Антона Чехова
  2. «Анна Каренина» Льва Толстого
  3. «Вишневый сад» Антона Чехова

Увлекательная головоломка для любителей русской литературы

 
 
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Редакция Фактрума обожает произведения русских классиков. Конечно, ведь со многими героями мы знакомы ещё со школьной скамьи, и кажется, что уже можем угадать...

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