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Увлекательная головоломка для любителей русской литературы
16.01.2017 11:44 — Калейдоскоп | Фактрум
А сможете ли вы найти все 16 произведений русской классической литературы, которые спрятаны на этом изображении?
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Редакция Фактрума обожает произведения русских классиков. Конечно, ведь со многими героями мы знакомы ещё со школьной скамьи, и кажется, что уже можем угадать...
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Архив (Калейдоскоп)
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