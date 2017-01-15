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15 смешных зверьков, попавших в жутко неудобную ситуацию

16.01.2017 12:03 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Фактрум нашёл для читателя самых смешных животных, которые попали в неловкие ситуации!

Кажется, эта мышь изображает Тома Круза в «Миссия невыполнима»

15 смешных зверьков, попавших в жутко неудобную ситуацию
Источник фотографий: Boredpanda.com

Просто это похоже на траву, я не виноват!

15 смешных зверьков, попавших в жутко неудобную ситуацию

Сразу и не поймешь, что тюлень врезался в стекло…

15 смешных зверьков, попавших в жутко неудобную ситуацию

А этот гусь — оптимист!

15 смешных зверьков, попавших в жутко неудобную ситуацию

«Никогда не сдавайся, Роза, никогда не сдавайся!»

15 смешных зверьков, попавших в жутко неудобную ситуацию

Хорёк попал в плен к туалетной втулке

15 смешных зверьков, попавших в жутко неудобную ситуацию

Этот ламантин слишком уж любит салат

15 смешных зверьков, попавших в жутко неудобную ситуацию

Окей, я сваливаю!

15 смешных зверьков, попавших в жутко неудобную ситуацию

Плохой пёс!

15 смешных зверьков, попавших в жутко неудобную ситуацию

Крокодил-каннибал

15 смешных зверьков, попавших в жутко неудобную ситуацию

«Всё потому, что кто-то слишком много ест!»

15 смешных зверьков, попавших в жутко неудобную ситуацию

Какой мяч? Не вижу никакого мяча

15 смешных зверьков, попавших в жутко неудобную ситуацию

Неуклюжий оленёнок на льду

15 смешных зверьков, попавших в жутко неудобную ситуацию

И в номинации «Лучшая причёска» побеждает…

15 смешных зверьков, попавших в жутко неудобную ситуацию

Вот почему панды — вымирающий вид

15 смешных зверьков, попавших в жутко неудобную ситуацию

 
 
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