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15 смешных зверьков, попавших в жутко неудобную ситуацию
16.01.2017 12:03 — Калейдоскоп | Фактрум
Фактрум нашёл для читателя самых смешных животных, которые попали в неловкие ситуации!
Кажется, эта мышь изображает Тома Круза в «Миссия невыполнима»
Просто это похоже на траву, я не виноват!
Сразу и не поймешь, что тюлень врезался в стекло…
А этот гусь — оптимист!
«Никогда не сдавайся, Роза, никогда не сдавайся!»
Хорёк попал в плен к туалетной втулке
Этот ламантин слишком уж любит салат
Окей, я сваливаю!
Плохой пёс!
Крокодил-каннибал
«Всё потому, что кто-то слишком много ест!»
Какой мяч? Не вижу никакого мяча
Неуклюжий оленёнок на льду
И в номинации «Лучшая причёска» побеждает…
Вот почему панды — вымирающий вид
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