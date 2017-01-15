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15 бесподобных одесских анекдотов, которые принесут в ваш день много смеха
16.01.2017 11:54 — Калейдоскоп | Фактрум
Фактрум нашёл для читателя чудесные анекдоты из Одессы, при прочтении которых вы не сможете удержаться от красивой улыбки!
— Фима, как ваши дела?
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Улыбка — главное украшение человека. А вот в Одессе все люди красивые, потому что улыбаются они искренне и постоянно.
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