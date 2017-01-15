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#ПлохойСовет: 10 забавных историй от наивных людей

16.01.2017 12:15 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Пользователи Твиттера поделились историями, когда они последовали чьему-то совету и очень пожалели об этом под хэштегом #badadvice («плохой совет»). Наивность — не такое уж плохое качество, но всё же следует немного поразмыслить, прежде чем что-то делать, не так ли? Именно этому нас учат мамы!

Что ж, кое-кто получает опыт только через собственные шишки. Фактрум знакомит читателя с десятком именно таких историй.

#ПлохойСовет: 10 забавных историй от наивных людей

#ПлохойСовет: 10 забавных историй от наивных людей

#ПлохойСовет: 10 забавных историй от наивных людей

#ПлохойСовет: 10 забавных историй от наивных людей

#ПлохойСовет: 10 забавных историй от наивных людей

#ПлохойСовет: 10 забавных историй от наивных людей

#ПлохойСовет: 10 забавных историй от наивных людей

#ПлохойСовет: 10 забавных историй от наивных людей

#ПлохойСовет: 10 забавных историй от наивных людей

#ПлохойСовет: 10 забавных историй от наивных людей

#ПлохойСовет: 10 забавных историй от наивных людей

 
 
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Да, плохой совет иногда может показаться на первый взгляд очень даже ничего. Особенно, когда жизненного опыта у вас маловато.

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