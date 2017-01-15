Пользователи Твиттера поделились историями, когда они последовали чьему-то совету и очень пожалели об этом под хэштегом #badadvice («плохой совет»). Наивность — не такое уж плохое качество, но всё же следует немного поразмыслить, прежде чем что-то делать, не так ли? Именно этому нас учат мамы!

Что ж, кое-кто получает опыт только через собственные шишки. Фактрум знакомит читателя с десятком именно таких историй.











































