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#ПлохойСовет: 10 забавных историй от наивных людей
16.01.2017 12:15 — Калейдоскоп | Фактрум
Пользователи Твиттера поделились историями, когда они последовали чьему-то совету и очень пожалели об этом под хэштегом #badadvice («плохой совет»). Наивность — не такое уж плохое качество, но всё же следует немного поразмыслить, прежде чем что-то делать, не так ли? Именно этому нас учат мамы!
Что ж, кое-кто получает опыт только через собственные шишки. Фактрум знакомит читателя с десятком именно таких историй.
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Да, плохой совет иногда может показаться на первый взгляд очень даже ничего. Особенно, когда жизненного опыта у вас маловато.
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