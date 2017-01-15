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Радость на все времена: умилительные исторические фотографии

16.01.2017 12:30 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Вот и Фактрум нашёл для вас редкие исторические фотографии, которые подарят радость и растопят ваше сердце!

Несколько секунд до счастья, 1955 год

Радость на все времена: умилительные исторические фотографии
Источник фотографий: Boredpanda.com

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Радость на все времена: умилительные исторические фотографии

 
 
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Наверняка у многих в альбомах есть фотографии донельзя серьезных мам и пап, бабушек и дедушек, которые не улыбались в камеру. Но, конечно, можно найти и фото...

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