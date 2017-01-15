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Радость на все времена: умилительные исторические фотографии
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Вот и Фактрум нашёл для вас редкие исторические фотографии, которые подарят радость и растопят ваше сердце!
Несколько секунд до счастья, 1955 год
Викторианская пара пытается сдержать смех во время позирования, 1890-е годы
Сержант Фрэнк Прейтор кормит котёнка, оставшегося без матери
Лучшие друзья
Австрийский мальчик получил новые ботинки во время Второй мировой войны
Девочка играет для своей собаки
Полосатый кот получает свою порцию молока, а чёрно-белый ждет очереди, 1954 год
Глухой мальчик Гарльд Виттлес впервые слышит, 1974 год
Девочка рада новой терапии с участием животных, 1956 год
Счастливая малышка-француженка и её котик
Муж-протестант и жена-католичка пожелали остаться вместе даже после смерти, 1888 год
Русские солдаты спят вместе с щёнком
Девочка прогуливается вместе с пингвином Флиппером в Лондонском зоопарке, 1937 год
Маленькая Кэрри Фишер смотрит на выступление своей мамы Дебби Рейнольдс, 1963 год
Слепая женщина плавает под присмотром своей собаки-поводыря, 1966 год
Маленькая француженка целует американского солдата в День Святого Валентина
Малышка вместе со своим бладхаундом Лео на выставке в Лондоне
Девушка встречает своего любимого на вокзале Коннектикута, 1945 год
Маленький парижанин, 1952 год
Няня танцует с детьми, 1964 год
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Наверняка у многих в альбомах есть фотографии донельзя серьезных мам и пап, бабушек и дедушек, которые не улыбались в камеру. Но, конечно, можно найти и фото...
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