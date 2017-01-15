



Был у меня дедушка, любимый и уважаемый мною безмерно. Большой был знаток хорошего алкоголя, но именно хорошего! Алкоголизмом никогда не страдал, употреблял умеренно.

В молодости, ещё во времена СССР, дед часто мотался по командировкам, причём не по абы каким, а по заграничным! Имел знакомства с людьми с самых разных уголков Земли. Среди них был друг из Чехии, ценитель пива, совладелец пивоварни.

Само собой, дедушка решил угостить его продуктом, так сказать, местного производства. Решил устроить приятелю дегустацию различных сортов пива, производящихся на тот момент. Даже в какое-то заведение его отвёл.

И вот, значит, в заведении подают нашему чеху «пенный» бокал. Тот берёт, отхлёбывает большой глоток (лицо невозмутимое), и заявляет:

— Нет, это определённо не г***о.

Молчит минуту, делает ещё глоток… И добавляет:

— Слишком жидкое.

Занавес.