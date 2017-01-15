Сальмонеллы — это род бактерий, имеющих форму палочек. Ежегодно вызываемая ими болезнь сальмонеллёз поражает более миллиона людей по всему миру, порядка четырёхсот спасти, к сожалению, не удаётся.





Однако достижения современных генетиков позволяют превратить этого врага рода человеческого в одного из его спасителей, и вот каким образом.

Команда генетиков из Университета Дьюка смогла перепрограммировать ДНК сальмонеллы таким образом, чтобы она убивала агрессивные формы рака. Дело в том, что глиобластома — наиболее частая форма опухоли мозга головного — плохо поддаётся химиотерапии и радиотерапии, что делают её чрезвычайно смертоносной. Если пациенту ставят диагноз «опухоль мозга», он, как правило, проживает не более нескольких месяцев. Но изменённая сальмонелла может намного продлить этот срок. Ведь вредную глиобластому она просто… съедает.

Изменения, внесённые исследователями, создают у сальмонеллы кишечной дефицит пуринов, а клетки опухоли, как раз, содержат много этой аминокислоты. Так что бактерия отправляется прямиком в мозг, где пожирает все поражённые раком клетки, после чего… самоуничтожается из-за нехватки кислорода. После этого в организме не остаётся ни малейших следов — ни сальмонеллы, ни, что самое приятное, рака.

Испытания на крысах показали, что в каждом пятом случае жизнь пациента удалось продлить на 100 дней, что приблизительно равно десяти годам человеческой жизни. Конечно, лабораторные исследования — только первый шаг на пути к созданию полноценного препарата, но их успех уже внушает огромную надежду, что это случится в ближайшее время.

Здоровья вам!