Когда Стивен и Маккензи Шульц решили отметить в ресторане шестилетие своего брака, они, вероятно, не предполагали, что им придётся прождать целых 20 минут, чтобы официант к ним хотя бы подошёл! И ещё минут 40 на ожидание блюд. Кому угодно это испортило бы настроение и праздник, но вот о чём задумались наши герои.

«Мы присмотрелись и поняли, что затянувшееся ожидание — не вина официанта. Он просто делал свою работу, бегая как сумасшедший между по меньшей мере дюжиной столиков! Видимо, администрация ресторана решила сэкономить на персонале» — рассказала Маккензи на своей страничке в Фейсбуке.

Ребята решили поступить, на первый взгляд, парадоксально: при счёте в 66 долларов, они оставили целых… 100 баксов чаевых! И причина в том, что они сами когда-то были в точно таком же положении.





«Вряд ли этот парень зарабатывает много — пишет Маккензи — скорее всего, ему достаётся больше претензий и жалобных записей, чем чаевых! Когда-то, в начале пути, нам тоже довелось поработать официантами. И поверьте, мы ненавидели эту работу! Чаевые — это единственное, что нас поддерживало тогда.

Я повернулась к Стивену и сказала — Посмотри, бедняга носится туда-сюда, и каждую минуту ему приходится извинятся! Мы оба были на его месте.»

Именно такую записку Шульцы оставили официанту: «Мы оба когда-то были на твоём месте!» Что ж, именно это и называется человеческим участием — попробовать поставить себя на место другого, или, как говорят англичане, прогуляться в его ботинках.