Довольно часто в инстаграме балерины можно встретить фото шпагатов, сделанных подчас в очень живописных местах. Глядя на них, нельзя не восхищаться отличной физической формой Анастасии.

Больше гибкости и изящества! Больше шпагатов! Фактрум делится подборкой лучших шпагатов дивы.

Фото опубликовано Анастасия Волочкова (@volochkova_art) Июн 11 2016 в 10:55 PDT

Фото опубликовано Анастасия Волочкова (@volochkova_art) Июн 17 2016 в 9:04 PDT

Фото опубликовано Анастасия Волочкова (@volochkova_art) Май 18 2016 в 7:35 PDT

Фото опубликовано Анастасия Волочкова (@volochkova_art) Сен 3 2016 в 6:54 PDT

Фото опубликовано Анастасия Волочкова (@volochkova_art) Июн 10 2016 в 1:26 PDT

Фото опубликовано Анастасия Волочкова (@volochkova_art) Май 12 2016 в 2:58 PDT

Фото опубликовано Анастасия Волочкова (@volochkova_art) Ноя 13 2016 в 3:42 PST

Фото опубликовано Анастасия Волочкова (@volochkova_art) Янв 9 2017 в 5:29 PST

Фото опубликовано Анастасия Волочкова (@volochkova_art) Авг 9 2016 в 7:59 PDT