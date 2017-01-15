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«Г» — гибкость! 10 самых неожиданных шпагатов Волочковой
16.01.2017 12:43 — Калейдоскоп | Фактрум
Довольно часто в инстаграме балерины можно встретить фото шпагатов, сделанных подчас в очень живописных местах. Глядя на них, нельзя не восхищаться отличной физической формой Анастасии.
Больше гибкости и изящества! Больше шпагатов! Фактрум делится подборкой лучших шпагатов дивы.
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Балерина Анастасия Волочкова ведёт активную деятельность в социальных сетях: регулярно пишет о своей жизни и выкладывает фотографии.
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