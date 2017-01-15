﻿ «Очень пушист и очень зол»: 15 самых красноречивых кошачьих морд. 21.by
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«Очень пушист и очень зол»: 15 самых красноречивых кошачьих морд

16.01.2017 13:02 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Но Фактрум разыскал для вас лучшие фотографии котиков, которые на что-то злятся, но остаются при этом совершенными очаровашками!

Я бы не рискнула остаться с ним в одной комнате!

«Очень пушист и очень зол»: 15 самых красноречивых кошачьих морд
Источник фотографий: Boredpanda.com

Человек, я очень тобой недоволен!

«Очень пушист и очень зол»: 15 самых красноречивых кошачьих морд

Уйди, ты мне мешаешь!

«Очень пушист и очень зол»: 15 самых красноречивых кошачьих морд

Где… моя… еда?!

«Очень пушист и очень зол»: 15 самых красноречивых кошачьих морд

Наверно, он увидел, что его миска пуста

«Очень пушист и очень зол»: 15 самых красноречивых кошачьих морд

Этот кот явно замыслил план по завоеванию мира

«Очень пушист и очень зол»: 15 самых красноречивых кошачьих морд

Рой Перлман в облике злого котика

«Очень пушист и очень зол»: 15 самых красноречивых кошачьих морд

Маленькая злюка

«Очень пушист и очень зол»: 15 самых красноречивых кошачьих морд

Очень пушист и очень зол

«Очень пушист и очень зол»: 15 самых красноречивых кошачьих морд

Нет, там остался мой Китекат!

«Очень пушист и очень зол»: 15 самых красноречивых кошачьих морд

А сейчас я расскажу тебе страшную историю…

«Очень пушист и очень зол»: 15 самых красноречивых кошачьих морд

Вот только впусти меня в дом!

«Очень пушист и очень зол»: 15 самых красноречивых кошачьих морд

Я высохну и убью тебя!

«Очень пушист и очень зол»: 15 самых красноречивых кошачьих морд

Написано же: не беспокоить!

«Очень пушист и очень зол»: 15 самых красноречивых кошачьих морд

Целуй лапу, холоп!

«Очень пушист и очень зол»: 15 самых красноречивых кошачьих морд

 
 
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Хозяева часто видят на мордашках своих питомцев различные выражения: радость, скуку, печаль, злость. И иногда так жалко, что под рукой нет фотоаппарата, чтобы...

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