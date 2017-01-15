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«Очень пушист и очень зол»: 15 самых красноречивых кошачьих морд
16.01.2017 13:02 — Калейдоскоп | Фактрум
Но Фактрум разыскал для вас лучшие фотографии котиков, которые на что-то злятся, но остаются при этом совершенными очаровашками!
Я бы не рискнула остаться с ним в одной комнате!
Человек, я очень тобой недоволен!
Уйди, ты мне мешаешь!
Где… моя… еда?!
Наверно, он увидел, что его миска пуста
Этот кот явно замыслил план по завоеванию мира
Рой Перлман в облике злого котика
Маленькая злюка
Очень пушист и очень зол
Нет, там остался мой Китекат!
А сейчас я расскажу тебе страшную историю…
Вот только впусти меня в дом!
Я высохну и убью тебя!
Написано же: не беспокоить!
Целуй лапу, холоп!
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Хозяева часто видят на мордашках своих питомцев различные выражения: радость, скуку, печаль, злость. И иногда так жалко, что под рукой нет фотоаппарата, чтобы...
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