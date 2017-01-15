Как правило, рано или поздно, большинство подписей упрощается. Из них убирается все лишние украшательства, и остаются главные, характерные, черты, делающие каждую подпись неповторимой. Графологи утверждают, что по этим чертам можно сказать многое о человеке.

Фактрум предлагает читателю полюбоваться этими уникальными, прямо-таки эксклюзивными, подписями.























































































