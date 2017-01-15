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20 шедевральных подписей, которыми поневоле залюбуешься

16.01.2017 13:39 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Как правило, рано или поздно, большинство подписей упрощается. Из них убирается все лишние украшательства, и остаются главные, характерные, черты, делающие каждую подпись неповторимой. Графологи утверждают, что по этим чертам можно сказать многое о человеке.

Фактрум предлагает читателю полюбоваться этими уникальными, прямо-таки эксклюзивными, подписями.

20 шедевральных подписей, которыми поневоле залюбуешься

20 шедевральных подписей, которыми поневоле залюбуешься

20 шедевральных подписей, которыми поневоле залюбуешься

20 шедевральных подписей, которыми поневоле залюбуешься

20 шедевральных подписей, которыми поневоле залюбуешься

20 шедевральных подписей, которыми поневоле залюбуешься

20 шедевральных подписей, которыми поневоле залюбуешься

20 шедевральных подписей, которыми поневоле залюбуешься

20 шедевральных подписей, которыми поневоле залюбуешься

20 шедевральных подписей, которыми поневоле залюбуешься

20 шедевральных подписей, которыми поневоле залюбуешься

20 шедевральных подписей, которыми поневоле залюбуешься

20 шедевральных подписей, которыми поневоле залюбуешься

20 шедевральных подписей, которыми поневоле залюбуешься

20 шедевральных подписей, которыми поневоле залюбуешься

20 шедевральных подписей, которыми поневоле залюбуешься

20 шедевральных подписей, которыми поневоле залюбуешься

20 шедевральных подписей, которыми поневоле залюбуешься

20 шедевральных подписей, которыми поневоле залюбуешься

20 шедевральных подписей, которыми поневоле залюбуешься

20 шедевральных подписей, которыми поневоле залюбуешься

20 шедевральных подписей, которыми поневоле залюбуешься

 
 
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В детстве было так забавно придумывать себе подпись! Сидишь, выводишь замысловатые крючочки, свои, личные, и чувствуешь себя таким взрослым…

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