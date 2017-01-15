|
20 шедевральных подписей, которыми поневоле залюбуешься
16.01.2017 13:39 — Калейдоскоп | Фактрум
Как правило, рано или поздно, большинство подписей упрощается. Из них убирается все лишние украшательства, и остаются главные, характерные, черты, делающие каждую подпись неповторимой. Графологи утверждают, что по этим чертам можно сказать многое о человеке.
Фактрум предлагает читателю полюбоваться этими уникальными, прямо-таки эксклюзивными, подписями.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В детстве было так забавно придумывать себе подпись! Сидишь, выводишь замысловатые крючочки, свои, личные, и чувствуешь себя таким взрослым…
|
Архив (Калейдоскоп)
Комментарии