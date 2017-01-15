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Опасные обнимашки: австралийскому дайверу удалось приручить… акулу
16.01.2017 13:53 — Калейдоскоп | Фактрум
Фактрум рассказывает удивительную историю о семилетней дружбе австралийской бычьей акулы и дайвера!
Впервые Рик заметил свою «подругу» несколько лет назад и решил приручить её. Тогда акула была ещё совсем крошкой и спокойно относилась к прикосновениям человека
Дайвер говорит, что старался не напугать малышку-акулу, поэтому вел себя крайне осторожно. Сначала он качал её в ладонях и нежно разговаривал с ней при помощи специального клапана на своей трубке
Через какое-то время между Риком и акулой сформировалась вполне настоящая связь. Каждый раз когда дайвер погружается, акула приплывает к нему, чтобы получить порцию ласки и объятий
Акула настолько привыкла к своему другу-человеку, что очень радуется его появлению.
Она трется о ноги Рика, плавает рядом с ним и спокойно ложится на вытянутые руки, чтобы человек её погладил
«Мои коллеги и ученики находятся в шоке от наших дружеских отношений и порой не могут поверить своим глазам!» — говорит Рик. — «Я просто хорошо отношусь к этой красотке-акуле и веду себя с ней так же, как и со своей собакой»
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Каждого, кто хоть раз погружался с аквалангом в открытый океан, предупреждали об опасных хищных рыбах. А вот австралийский инструктор по дайвингу Рик Андерсон...
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