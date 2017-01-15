﻿ Опасные обнимашки: австралийскому дайверу удалось приручить… акулу. 21.by
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Опасные обнимашки: австралийскому дайверу удалось приручить… акулу

16.01.2017 13:53 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Фактрум рассказывает удивительную историю о семилетней дружбе австралийской бычьей акулы и дайвера!

Впервые Рик заметил свою «подругу» несколько лет назад и решил приручить её. Тогда акула была ещё совсем крошкой и спокойно относилась к прикосновениям человека

Опасные обнимашки: австралийскому дайверу удалось приручить… акулу
Источник фотографий: Boredpanda.com

Дайвер говорит, что старался не напугать малышку-акулу, поэтому вел себя крайне осторожно. Сначала он качал её в ладонях и нежно разговаривал с ней при помощи специального клапана на своей трубке

Опасные обнимашки: австралийскому дайверу удалось приручить… акулу

Через какое-то время между Риком и акулой сформировалась вполне настоящая связь. Каждый раз когда дайвер погружается, акула приплывает к нему, чтобы получить порцию ласки и объятий

Опасные обнимашки: австралийскому дайверу удалось приручить… акулу

Акула настолько привыкла к своему другу-человеку, что очень радуется его появлению.

Опасные обнимашки: австралийскому дайверу удалось приручить… акулу

Она трется о ноги Рика, плавает рядом с ним и спокойно ложится на вытянутые руки, чтобы человек её погладил

Опасные обнимашки: австралийскому дайверу удалось приручить… акулу

«Мои коллеги и ученики находятся в шоке от наших дружеских отношений и порой не могут поверить своим глазам!» — говорит Рик. — «Я просто хорошо отношусь к этой красотке-акуле и веду себя с ней так же, как и со своей собакой»

Опасные обнимашки: австралийскому дайверу удалось приручить… акулу

Опасные обнимашки: австралийскому дайверу удалось приручить… акулу

Опасные обнимашки: австралийскому дайверу удалось приручить… акулу

 
 
Ссылка на источник 32
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Каждого, кто хоть раз погружался с аквалангом в открытый океан, предупреждали об опасных хищных рыбах. А вот австралийский инструктор по дайвингу Рик Андерсон...

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