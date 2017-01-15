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15 крутых анекдотов про Шерлока и Ватсона
16.01.2017 14:13 — Калейдоскоп | Фактрум
Фактрум собрал для вас самые классные анекдоты про этих сыщиков, над которыми стоит посмеяться в голос!
— Холмс, я просто хотел узнать, не мучает ли вас бессонница.
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Кто же не знает Шерлока Холмса и доктора Ватсона? Эти неунывающие герои детективов всегда могли найти выход из любой ситуации и разгадать даже самые сложные...
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