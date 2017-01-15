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Роскошная зрелость: 15 потрясающих красоток за 60

16.01.2017 14:19 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Теперь увядание человека происходит значительно позже — конечно, при условии, что человек этот следил за собой, старался правильно питаться и не чуждался физической нагрузки.

Женщины из подборки Фактрума в зрелом возрасте не теряют красоты, обаяния и часто улыбаются, ведь улыбка украшает человека!

Роскошная зрелость: 15 потрясающих красоток за 60
Источник фотографий: Zozhnik.ru

Роскошная зрелость: 15 потрясающих красоток за 60

Роскошная зрелость: 15 потрясающих красоток за 60

Роскошная зрелость: 15 потрясающих красоток за 60

Роскошная зрелость: 15 потрясающих красоток за 60

Роскошная зрелость: 15 потрясающих красоток за 60

Роскошная зрелость: 15 потрясающих красоток за 60

Роскошная зрелость: 15 потрясающих красоток за 60

Роскошная зрелость: 15 потрясающих красоток за 60

Роскошная зрелость: 15 потрясающих красоток за 60

Роскошная зрелость: 15 потрясающих красоток за 60

Роскошная зрелость: 15 потрясающих красоток за 60

Роскошная зрелость: 15 потрясающих красоток за 60

Роскошная зрелость: 15 потрясающих красоток за 60

Роскошная зрелость: 15 потрясающих красоток за 60

 
 
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