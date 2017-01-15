Теперь увядание человека происходит значительно позже — конечно, при условии, что человек этот следил за собой, старался правильно питаться и не чуждался физической нагрузки.

Женщины из подборки Фактрума в зрелом возрасте не теряют красоты, обаяния и часто улыбаются, ведь улыбка украшает человека!























































