В погоне за счастьем!





По-настоящему реализованный мужчина – это не брюхо, накачанное пивом, которое возлежит у экрана плазменного ТВ и комментирует политические новости, заставляя домочадцев ходить по струнке смирно, пока папа «релаксирует». И даже не крутой бизнесмен, который развлекается с толпой моделей на личной яхте, обшитой кожей крокодила и заклятых врагов. Нет, реализованный успешный мужчина – тот, кто смог раскрыть заложенный природой потенциал, дать реальное воплощение хотя бы одной «несбыточной» мечте, сделать кого-нибудь счастливым.

А вот о том, как достичь этой точки личной «нирваны», тебе расскажут 8 простых правил «погони за счастьем».

1. Не бывает большой мечты

Когда ты ограничиваешь себя, выбирая легкодоступные цели, то делаешь две ошибки: ты ни во что не ставишь самого себя, принижая собственные запросы и способности, а также убиваешь зародившийся энтузиазм. Невозможно превратиться в ежика или тучку, но поехать с камерой за плечом путешествовать по миру или построить свою компанию по производству электроподстанций – это в твоих силах.

2. Ты не можешь знать все

Даже если твой уровень IQ перевалит за 200 единиц, это не сделает тебя провидцем-прорицателем, которому все в этом мире подвластно. Всегда найдутся вещи, которых ты знать не обязан, главный твой козырь – способность быстро собрать необходимую информацию, а также окружить себя людьми, которые сделают все за тебя. Расслабься и развивайся в меру своих сил.

3. Не бойся идти неизведанными путями

Поначалу идти туда, куда до тебя никто пойти не решился, кажется страшным и неоправданным риском. Но потом ты поймешь, как хорошо быть первооткрывателем, у которого нет конкурентов, но перед которым находится обширное пространство для творчества и маневров. Освоение новых территорий заложено природой в твоей крови!

4. Прислушивайся к интуиции

Не всегда логика и ум подсказывают верное решение какой-то проблемы. Зачастую мозг действует стереотипно и шаблонно, обрабатывая тонны мусора за день, он предпочитает не рисковать и идти старым проверенным способом. Чтобы раскрыть новую страницу в жизни, иногда стоит выйти за рамки привычного опыта, действуя по зову сердца.

5. Соблюдай во всем гармонию

Если ты излишне сконцентрирован на работе, то можешь потерять семью. Если будешь уделять все время только семье, превратишься в вялого и апатичного овоща, неспособного нормально удовлетворить свою женщину. Балансируй, распределяй энергию равноценно по всем аспектам! Хобби, спорт, отдых – все это тоже часть твоей жизни, которой нельзя пренебрегать.

6. Не поддавайся нападкам скептиков

Есть такой класс людей, которые сами ничего не создают, зато рады поливать ядом всех, кто смог. Они завидуют чужой смелости, силе и способности довести начатое до конца. Не поддавайся на провокации скептиков, не слушай неконструктивную критику, не опускай руки только из-за того, что тебя не погладили по макушке. Это большой мир, пора вести себя как большой мальчик.

7. Возвращай свое сознание в момент присутствия

Чем больше ты будешь жить своими прошлыми обидами и неудачами, чем больше будешь мечтать о будущем, которое не наступило, тем хуже будешь себя чувствовать в моменте «сейчас». Просто прекрати жить там, где не присутствует твое тело! Сосредоточься на настоящем, на том, что уже в твоих руках, что ты можешь изменить, если захочешь…

8. Не забывай о благодарности

Наконец, ничто так не помогает достичь успеха, как банальная признательность миру за то, что у тебя уже есть, за людей, которые наполняют твою жизнь смыслом. Цени те ресурсы, которые имеешь, цени окружение, которое отражает тебя самого. И жизнь подкинет что-то лучшее – новые невероятные возможности, удивительные сюрпризы, близких по духу людей.

Просто знай, что ты имеешь право на лучшую жизнь. Ты действительно этого достоин.

И действуй…

Текст: Flytothesky.ru