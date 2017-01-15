



Так много о любви сочинено песен и баллад, снято фильмов, написано книг и нарисовано картин. Кажется, про нее уже поведали все, что только можно. Но раз за разом люди продолжают задаваться вопросом о том, как распознать любовь, как отличить её других схожих чувств. Ведь у каждого свой взгляд на любовь, а её универсального определения попросту не существует. Но все-таки попробуем разобраться, как же определить наличие любви к человеку и не спутать её с обыкновенной симпатией или привязанностью.

Бытует мнение, что лучше не самому любить, а быть любимым. Но правда ли это? Действительно ли стоит зарубать в себе на корню столь мощное чувство, потребность в котором была заложена в нас с самого рождения? Определенно, не стоит. Любовь – прекраснейшее проявление человеческой души, нельзя лишать себя такого чувства. Особенно, когда дело доходит до настоящей любви, ведь она даруется далеко не каждому человеку.

Да, нигде не найти универсального определения любви, той точной характеристики, позволившей бы исчерпывающе описать её сущность. Это сняло бы множество вопросов. Например, не происходило бы путаницы, когда человек не может даже для самого себя понять, испытывает ли он к кому-то подлинную любовь или же только симпатию, страсть, привязанность.

Считается, если такой вопрос возник в голове человека, то ставится под вопрос сам факт наличия любви. Но это неверное суждение. Люди – сомневающиеся существа, а уж когда дело касается любовной сферы, то и подавно. Не спешите клеймить себя неспособностью любить за то, что вдруг решили разобраться, что чувствуете на самом деле. Вместо этого прислушайтесь к себе и попробуйте найти ответ в собственном сердце.

Предложенные далее признаки любви не обязательно должны исчерпывать все существующие варианты и не просятся на звание «истины в последней инстанции». Однако они могут оказать посильную помощь в понимании, любите ли вы человека.

1. Несмотря на плохой день, человек не утомляет вас.

2. Моменты, которые вы провели с человеком, вы с уверенностью готовы назвать лучшими за день.

3. Мысли о человеке не покидают вас ни утром, ни вечером.

4. Вы желаете поделиться с человеком всеми радостями и печалями.

5. Интересы человека воспринимаются вами как самые важные, а свои интересы вы относите на второй план.

6. Вы не страшитесь проявлять свои чувства прилюдно, мнение окружающих вас просто не волнует.

7. Вы видите все достоинства и недостатки человека и принимаете его таким, какой он есть.

8. В свои планы на будущее вы включаете этого человека и не видите перспектив без него.

9. Вы самосовершенствуетесь ради человека, становитесь лучше.

10. Никакие условности или обстоятельства не способны ограничить и приуменьшить ваши чувства.

Что еще может указывать на то, что вы испытываете любовь? Признаков очень много. Долгие годы ученые-психологи пытались составить их единую классификацию. К примеру, рассмотрим ту, что предложил американский психолог Роберт Стернберг. По его мнению, у настоящей любви есть три составляющие, и каждая из них соединяет в себе определенные её признаки.

Первой составляющей Стернберг называет эмоциональную. Он утверждает, что эмоциональный компонент должен состоять из искренних и доверительных отношений между людьми, из взаимного желания поддерживать друг друга. Также в ней присутствует способность раскрываться перед любимым человеком, показывать ему свое истинное «я» без страха, что он может оказаться отвергнутым или непонятым.

В качестве следующей составляющей Стернберг выделяет физическое влечение. Оно сепарирует любовь между людьми от других видов испытываемых чувственных уз, например, от родственной или дружеской любви. Физическое влечение позволяет партнёрами субъективно оценивать друг друга как наиболее привлекательных. Оно сподвигает к развитию романтических чувств. Физическое влечение также можно определить как мотивационный компонент любви.

Последняя составляющая любви по Стернбергу – это верность. Она подразумевает стремление быть вместе в любых жизненных обстоятельствах, включение друг друга в планы на будущее, сознательное побуждение хранить друг другу верность даже в период кризиса отношений: испытывая настоящую любовь, партнеры даже в моменты разногласий ни за что не станут обращать внимание на других людей и по-настоящему с ним сближаться.

Если вы осознали, что представленные выше признаки точно иллюстрируют ваши отношения с определенным человеком, то вас можно поздравить! Вы действительно испытываете к нему настоящую любовь! Но если же вам не подходит и половина признаков, то у вас действительно есть повод для размышлений. Возможно, пока вы не встретили предназначенную вам «вторую половинку» в лице этого человека. Но она обязательно ждет вас где-то там впереди.

Текст: Flytothesky.ru