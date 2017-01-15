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92 килограмма за 2 года: поразительные достижения худеющих людей

16.01.2017 14:29 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Фактрум предлагает вниманию читателя людей, которые смогли справиться со своей проблемой благодаря диете, спорту и силе воли!

Этот парень потерял 92 килограмма за 2 года

92 килограмма за 2 года: поразительные достижения худеющих людей
Источник фотографий: Boredpanda.com

Кот весил 12 килограмм. После диеты он стал весить 6

92 килограмма за 2 года: поразительные достижения худеющих людей

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92 килограмма за 2 года: поразительные достижения худеющих людей

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92 килограмма за 2 года: поразительные достижения худеющих людей

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92 килограмма за 2 года: поразительные достижения худеющих людей

111 килограмм — 65 килограмм

92 килограмма за 2 года: поразительные достижения худеющих людей

В 2012 этот мужчина весил 138 кг. В 2016 благодаря диете его вес стал 74 килограмма!

92 килограмма за 2 года: поразительные достижения худеющих людей

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92 килограмма за 2 года: поразительные достижения худеющих людей

Благодаря упорным тренировкам и отказу от вредной еды этот парень стал здоровым и счастливым!

92 килограмма за 2 года: поразительные достижения худеющих людей

 
 
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Всем известно, что лишний вес приводит ко многим проблемам со здоровьем. Поэтому так важно заботиться о себе, не переедать и ходить на тренировки!

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