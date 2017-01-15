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92 килограмма за 2 года: поразительные достижения худеющих людей
16.01.2017 14:29 — Калейдоскоп | Фактрум
Фактрум предлагает вниманию читателя людей, которые смогли справиться со своей проблемой благодаря диете, спорту и силе воли!
Этот парень потерял 92 килограмма за 2 года
Кот весил 12 килограмм. После диеты он стал весить 6
Этот мужчина весил 160 килограмм, ему грозил диабет. За год он скинул 80 кг, и теперь он полностью здоров!
Три года назад эта женщина весила 272 килограмма! Теперь она весит 104 и собирается сбросить ещё 10 килограмм
Минус 90 килограмм за два года
111 килограмм — 65 килограмм
В 2012 этот мужчина весил 138 кг. В 2016 благодаря диете его вес стал 74 килограмма!
Эта девушка добилась потрясающих результатов на 90% из-за диеты, на 10% из-за упражнений и на 100% благодаря силе воли!
Рэйна сбросила 44 кг для того, чтобы избавиться от проблем, связанных с ожирением
Донна потеряла 50 кг и стала фитнес-моделью
Карли достигла огромного прогресса меньше, чем за 2 года!
120 кг против 65 кг! Потрясающе!
Минус 150 кг, и этот парень легко помещается в одной штанине своих старых брюк
Минус 76 кг за 2 года и 2 недели
Благодаря упорным тренировкам и отказу от вредной еды этот парень стал здоровым и счастливым!
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Всем известно, что лишний вес приводит ко многим проблемам со здоровьем. Поэтому так важно заботиться о себе, не переедать и ходить на тренировки!
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