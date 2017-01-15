МИНСК, 16 янв — Sputnik. Во многих городах России сегодня прошло прощание с погибшими в авиакатастрофе ТУ — 154 над Черным морем.

Москва простилась с Доктором Лизой

Прощание с врачом и благотворителем Елизаветой Глинкой, более известной как Доктор Лиза, которая погибла в конце декабря при крушении Ту-154 над Черным морем, состоялось в Успенском храме Новодевичьего монастыря в Москве. Простится с Доктором Лизой пришли близкие, друзья, сотрудники фонда "Справедливая помощь", коллеги из президентского Совета по правам человека (СПЧ), матери с детьми из Донбасса, которым Глинка помогла получить лечение в российских больницах, летный состав МЧС, с которым она эвакуировала больных детей из Донбасса.

Доктора Лизу похоронили на Новодевичьем кладбище.



© Sputnik Илья Питалев Прощание с погибшими при крушении самолета Ту-154

Военнослужащих и артистов похоронили в Мытищах и Брянске

На Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах сегодня были похоронены 47 погибших при крушении самолета Ту-154, в том числе члены экипажа, военнослужащие, артисты ансамбля имени Александрова, начальник Департамента культуры Антон Губанков и четверо журналистов, чьи родственники выразили желание о захоронении на военном кладбище. Ранее здесь же была похоронена помощница Антона Губанкова Оксана Бадрутдинова.



© Sputnik Григорий Сысоев Прощание с погибшими при крушении самолета Ту-154

Простится с погибшими пришли министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, министр транспорта Максим Соколов, члены правительства и Совета Федерации, депутаты Госдумы, родные, близкие и сослуживцы. Они выразили соболезнования семьям погибших.

Статс-секретарь — замминистра обороны РФ Николай Панков заверил родственников жертв трагедии во всемерной поддержке Минобороны РФ. Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, который провел обряд отпевания, также выразил соболезнования от лица патриарха Московского и всея Руси Кирилла и всей Русской православной церкви.

Двух артистов ансамбля имени Александрова — Бориса Сулейманова и Дмитрия Литвякова, погибших при крушении Ту-154 в Черном море, похоронили в Брянской области с воинскими почестями.

С журналистами простились в "Останкино"

Гражданская панихида по погибшим при крушении самолета Ту-154 министерства обороны РФ журналистам российских телеканалов завершилась в понедельник в телецентре "Останкино".

Родственники, коллеги журналистов пришли проститься с погибшими в авиакатастрофе сотрудниками телеканалов, люди принесли много цветов. Также пришли заместитель министра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин, гендиректор Первого канала Константин Эрнст, гендиректор ВГТРК Олег Добродеев, гендиректор НТВ Алексей Земский, глава медиахолдинга "Красная Звезда", в состав которого входит телеканала "Звезда", Алексей Пиманов, первый заместитель главы администрации президента РФ Алексей Громов, гендиректор "Газпром-медиа" Дмитрий Чернышенко и многие другие.



© Sputnik Григорий Сысоев Прощание с погибшими при крушении самолета Ту-154

Руководители СМИ на прошедшем в понедельник в "Останкино" прощании попросили прощения у родственников погибших при крушении самолета Ту-154 министерства обороны РФ журналистов за то, "что не уберегли", и пообещали оказывать родным погибших помощь.

Журналистов похоронили в понедельник в Москве, а корреспондента Первого канала Дмитрия Рункова похоронят с воинскими почестями во вторник на его родине в Архангельске, на Вологодском кладбище.

Самолет Ту-154 Минобороны России, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море вскоре после дозаправки в Сочи утром 25 декабря. По данным военного ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военнослужащих, 64 сотрудника Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих, девять представителей российских телевизионных компаний.

Среди погибших — журналисты Первого канала, корреспондент Дмитрий Рунков, оператор Вадим Денисов и звукооператор Александр Сойдов. От телеканала "Звезда" в Сирию летели корреспондент Павел Обухов, оператор Александр Суранов и помощник оператора Валерий Ржевский. От телеканала НТВ — корреспондент-продюсер Михаил Лужецкий, оператор Олег Пестов, звукооператор Евгений Толстов.