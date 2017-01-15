



На протяжении истории людям, наделенным харизмой, приписывалась особенность быть исключительными как в духовном, так и в интеллектуальном отношении. Считается, что с её помощью личности удается притягивать к себе множество людей, пробуждая в них высокую степень доверия и даже повиновение. В современном мире харизма является одним из главных показателей карьерного роста и делового успеха, поэтому мало кто не заинтересован в том, чтобы лично развить в себе харизму.

Феномен харизмы до сих пор не изучен до конца. Даже сейчас неясно, почему одни обладают ею с рождения, а у других харизма не проявляется на протяжении всей жизни. Почему с самого начала всего лишь единицы предрасположены к ней больше, чем остальные? Действительно, за всю человеческую историю по-настоящему харизматических личностей было довольно немного. Среди ключевых религиозных фигур, обладавших высоким уровнем харизмы, можно выделить Иисуса Христа, Пророка Мухаммеда, Будду. Среди видных военных деятелей – Чингисхана, Александра Македонского, Наполеона. А среди первых лиц государств, заполучивших наибольшее влияние на мир времен XX века, – Гитлера, Сталина, Муссолини.

Вам может показаться неоправданным включение известных исторических личностей–антагонистов в список харизматиков, но, по правде говоря, харизматические личности вовсе не обязаны быть сплошь положительными персонажами. Харизму отличает её полное отделение от всевозможных нравственных или этических норм, от всевозможных законов. Она характеризует личность как способную увлечь за собой других, внушить им свои собственные идеалы. И чаще всего харизматику не приходится тратить на это ни малейших усилий.

Если рассматривать харизму не под призмой истории, а только согласно современному представлению о ней, то сегодняшним харизматикам присущи такие особенности: они оптимистично смотрят на жизнь, обладают уверенностью в себе и не боятся поступать так, как считают нужным, уважают окружающих и способны увлечь их за собой с помощью своих идей и начинаний. Подобный набор качеств и способностей может стать великолепной отправной точки для тех, кто желает самостоятельно развить в себе харизму.

Следуя по пути развития харизмы, стоит сперва воспитать в себе оптимистичные взгляды на вещи и уверенность в собственных силах. Нужно перестать пасовать перед трудностями и неудачами, постоянно переживать из-за проблем и жаловаться на жизнь: нужно поверить в то, что у вас есть все шансы на успех в любом начатом деле. Нельзя страшиться ветра перемен и заранее отказываться начинать что-то новое. В любой сложившейся ситуации можно найти свои плюсы, хоть она и не располагает к этому с первого взгляда. Хорошим опытом могут послужить даже негативные жизненные явления. Методом проб и ошибок вы научитесь осторожности в делах и больше никогда не наступите на те же грабли.

Как было сказано ранее, харизматичной личности присуща уверенность в своих силах, они вольны поступать так, как хотят того сами. Тренируя харизму, важно приучить себя идти на необходимый риск и не бояться взять ответственность целиком на себя. Обратите внимание: выше упомянутые исторические личности не боялись поступать согласно своим намерениям и целям, старались не обвинять других в своих неудачах и брали всю ответственность на себя. Потому они и оставили такие глубокие следы в истории. Эти умения, хоть и в меньшем масштабе, нужно постичь и вам.

Вряд ли развить харизму удастся человеку, который закрывает глаза на сильные стороны своей личности, не считает нужным развивать навыки правильной речи и общения, любознательность, остроумие. Если хотите примерить на себе роль харизматика, нужно подтянуться в этих направлениях. Помимо прочего, для развития харизмы вам придется отыскать и взрастить в себе некий талант. Потому что обыкновенного, ни чем не примечательного человека вряд ли кто-нибудь сможет назвать харизматичной личностью.

Испытывая презрение и сильную неприязнь к людям, лютую ненависть ко всему миру, вряд ли получиться стать харизматиком. Только тот, кто верит в людей, может заставить их поверить в него. На пути к развитию харизмы следует научиться уважать людей и их мнение, внимательно слушать, что они говорят, позволять им быть теми, кем они хотят быть, даже если вы видите их совершенно другими.

Теперь вы понимаете, что для того, чтобы удачно развить харизму, нужно хорошо поработать над собой. Но если постараетесь, то обязательно достигнете желаемого результата. Может, вам и не стать вторыми Махатмой Ганди, Биллом Гейтсом, Коко Шанель или другой харизматичной личностью, достойной быть примером для подражания. Но вам все равно удастся получить немалую пользу от приобретённых качеств и умений. Поверьте, они очень пригодятся во всех сферах жизни.

Текст: Flytothesky.ru