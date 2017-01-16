Чудеса природы!

Очень внимательно посмотрите на этих дивных живых существ. Почему очень внимательно? Потому что они прозрачны и почти невидимы. Хотите знать, почему многие из них обитают в море? Это вопрос выживаемости и самосохранения. Биолог Зенке Йонсен объясняет это так: «Почти все уязвимые океанические животные, не вооруженные зубами и токсинами, не умеющие развивать скорость и обладающие малыми размерами, должны быть частично невидимы, чтобы выжить».

Маленькая прозрачная рыба-хирург

Эта прозрачная рыбка – малек рыбы-хирурга. Они водятся во многих водах, в том числе и у побережья Новой Зеландии. Это тот же вид рыб, что и рыбка Дори из мультфильма «В поисках Немо». Рыба-хирург может вырасти до 30 см в длину, и она весьма популярна как аквариумная рыбка.





Сальпа Маджоре

Эта рыба была поймана возле полуострова Карикари на севере Новой Зеландии. Эксперты полагают, что это Сальпа Маджоре (Salpa Maxima), которая обычно встречается в Южном океане.





Прозрачная лягушка (Hyperolius Leucotaenius)

Это разновидность лягушки из прыгучего семейства Гиперолиидов. В республике Конго такая лягушка считается эндемическим видом. В свое время её считали полностью вымершей, но в 2011 году прозрачную лягушку-прыгунью обнаружили и сфотографировали на берегу реки Элила (приток Луалабы) во время экспедиции во главе с Эли Гринбаумом из Техасского университета Эль-Пасо.





Жук-черепаха

Этот жук не полностью прозрачен, но у него есть панцирь, который почти невидим. Цель прозрачной внешней оболочки – обмануть хищников, поскольку на спине у жука специальные предупреждающие отметины. Жуки-черепахи бывают разных видов, и рисунок под их прозрачным панцирем тоже может быть разным, но все равно очень красивым.





Малоротая макропинна

Малоротая макропинна – единственный вид рыбы из рода Macropinna, принадлежащего к семейству опистопроктовых. У рыбы есть весьма необычный прозрачный и заполненной жидкостью купол на голове, через который можно рассмотреть ее трубчатые глаза. Эта рыба известна науке с 1939 года, но до 2004 года качественно её сфотографировать не удавалось. Старые снимки не могут передать прозрачность рыбьего купола, который вне воды разрушается.





Европейский угорь

Европейские угри меняют свой цвет несколько раз на протяжении жизни. Сначала они прозрачные, затем по бокам и на животе становятся коричневато-желтого цвета. Прожив в пресной речной воде около 10 лет, угри достигают половой зрелости и отправляются на нерест в море. Их глаза становятся крупнее, бока приобретают серебристый окрас, а брюшки – белый. На данной стадии этих рыб называют серебристыми угрями.





Полупрозрачные фараоновы муравьи поедают цветную жидкость

Фараонов муравей (Monomorium pharaonis) – это небольшой (2 мм) желтый или светло-коричневый, почти прозрачный муравей. Считается пренеприятнейшим вредителем, живущим в домах. Фараонов муравей (происхождение его неизвестно) обитает практически во всех частях мира, включая Европу, Северную и Южную Америку, Австралию и Юго-Восточную Азию.





Бабочка со стеклянными крыльями

Прозрачность крыльев этой бабочки под названием Грета ото (Greta oto) – это результат комбинации трех свойств: во-первых, из-за низкого поглощения видимого света тканями её крыльев; во-вторых, из-за слабого рассеивания света, проходящего через крылья; и, наконец, из-за слабого отражения света, падающего на поверхность крыла. Взрослые бабочки в основном обитают в Центральной и Южной Америке, вплоть до самого юга Чили. Они могут мигрировать на большие расстояния и были замечены даже на севере Мексики и в штате Техас.





Малыш осьминог

Этот крохотный осьминог всего 2 сантиметра в диаметре, и через его прозрачное тельце просматриваются внутренние органы. Он попал в объектив ночью на глубине у берегов Таити. Оранжевые пятна на его щупальцах меняют цвет и используются для маскировки.





Большекрылый кальмар-светлячок

Это еще маленький кальмарчик, а точнее большекрылый кальмар-светлячок (Ancistrocheirus lesueurii). Его прозрачное тело покрыто горошинами клеток, заполненных пигментом, а чуть ниже глаз расположены биолюминесцентные светящиеся органы. Кальмары-светлячки обитают в тропических и субтропических океанах на глубине от 200 до 1000 метров.





Стеклянная лягушка

Стеклянные лягушки – это лягушки из семейства амфибий Centrolenidae. Хотя общий фон окраски большинства стеклянных лягушек в основном зеленый, а точнее даже лаймовый, однако кожа брюшка некоторых членов этого семейства полупрозрачная. Через неё отлично видны все внутренности, включая сердце, печень и желудочно-кишечный тракт – отсюда и возникло их название.





Креветка-призрак

Креветка-призрак – это название, применяемое по меньшей мере к трем разным видам панцирных: Thalassinidea, раки-кроты, живущие в глубоких норах в приливной зоне; Palaemonetes, маленькие и прозрачные креветки, популярные обитатели пресноводных аквариумов; и Caprellidae, амфиподы или бокоплавы с тонкими телами, более известные как креветки-скелеты. Креветок-призраков нередко атакуют рыбы, даже меньшие по размерам.





Стеклянная лягушка Ла-Пальма

Стеклянная лягушка Ла-Пальма (Hyalinobatrachium valerioi) является разновидностью лягушки из семейства Centrolenidae. Они проживают в центральной части Коста-Рики и южнее к Панаме, а также в низменностях тихоокеанского побережья и на склонах западной части Колумбии и Эквадора. Брюшная поверхность у лягушки прозрачная, однако сердце покрыто белой тканью и его не видно.





Прозрачная бессмертная медуза

Бессмертная медуза (Turritopsis dohrni) – разновидность небольшой, биологически бессмертной медузы, обитающей в Средиземном море и в водах Японии. Это один из самых известных случаев в фауне, когда живое существо, достигнув половой зрелости, способно полностью вернуться к колониальной стадии развития в виде полипа.





Костариканские головастики

Это костариканские головастики. Спиральки, которые вы видите на их брюшках, – это не рисунок, это аккуратно скрученный кишечник.





Текст: Flytothesky.ru