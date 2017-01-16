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15 невероятных прозрачных животных, в существование которых сложно поверить

16.01.2017 23:43 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Чудеса природы!

Очень внимательно посмотрите на этих дивных живых существ. Почему очень внимательно? Потому что они прозрачны и почти невидимы. Хотите знать, почему многие из них обитают в море? Это вопрос выживаемости и самосохранения. Биолог Зенке Йонсен объясняет это так: «Почти все уязвимые океанические животные, не вооруженные зубами и токсинами, не умеющие развивать скорость и обладающие малыми размерами, должны быть частично невидимы, чтобы выжить».15 невероятных прозрачных животных, в существование которых сложно поверить

  1. Маленькая прозрачная рыба-хирург

Эта прозрачная рыбка – малек рыбы-хирурга. Они водятся во многих водах, в том числе и у побережья Новой Зеландии. Это тот же вид рыб, что и рыбка Дори из мультфильма «В поисках Немо». Рыба-хирург может вырасти до 30 см в длину, и она весьма популярна как аквариумная рыбка.

15 невероятных прозрачных животных, в существование которых сложно поверить

  1. Сальпа Маджоре

Эта рыба была поймана возле полуострова Карикари на севере Новой Зеландии. Эксперты полагают, что это Сальпа Маджоре (Salpa Maxima), которая обычно встречается в Южном океане.

15 невероятных прозрачных животных, в существование которых сложно поверить

  1. Прозрачная лягушка (Hyperolius Leucotaenius)

Это разновидность лягушки из прыгучего семейства Гиперолиидов. В республике Конго такая лягушка считается эндемическим видом. В свое время её считали полностью вымершей, но в 2011 году прозрачную лягушку-прыгунью обнаружили и сфотографировали на берегу реки Элила (приток Луалабы) во время экспедиции во главе с Эли Гринбаумом из Техасского университета Эль-Пасо.

15 невероятных прозрачных животных, в существование которых сложно поверить

  1. Жук-черепаха

Этот жук не полностью прозрачен, но у него есть панцирь, который почти невидим. Цель прозрачной внешней оболочки – обмануть хищников, поскольку на спине у жука специальные предупреждающие отметины. Жуки-черепахи бывают разных видов, и рисунок под их прозрачным панцирем тоже может быть разным, но все равно очень красивым.

15 невероятных прозрачных животных, в существование которых сложно поверить

  1. Малоротая макропинна

Малоротая макропинна – единственный вид рыбы из рода Macropinna, принадлежащего к семейству опистопроктовых. У рыбы есть весьма необычный прозрачный и заполненной жидкостью купол на голове, через который можно рассмотреть ее трубчатые глаза. Эта рыба известна науке с 1939 года, но до 2004 года качественно её сфотографировать не удавалось. Старые снимки не могут передать прозрачность рыбьего купола, который вне воды разрушается.

15 невероятных прозрачных животных, в существование которых сложно поверить

  1. Европейский угорь

Европейские угри меняют свой цвет несколько раз на протяжении жизни. Сначала они прозрачные, затем по бокам и на животе становятся коричневато-желтого цвета. Прожив в пресной речной воде около 10 лет, угри достигают половой зрелости и отправляются на нерест в море. Их глаза становятся крупнее, бока приобретают серебристый окрас, а брюшки – белый. На данной стадии этих рыб называют серебристыми угрями.

15 невероятных прозрачных животных, в существование которых сложно поверить

  1. Полупрозрачные фараоновы муравьи поедают цветную жидкость

Фараонов муравей (Monomorium pharaonis) – это небольшой (2 мм) желтый или светло-коричневый, почти прозрачный муравей. Считается пренеприятнейшим вредителем, живущим в домах. Фараонов муравей (происхождение его неизвестно) обитает практически во всех частях мира, включая Европу, Северную и Южную Америку, Австралию и Юго-Восточную Азию.

15 невероятных прозрачных животных, в существование которых сложно поверить

  1. Бабочка со стеклянными крыльями

Прозрачность крыльев этой бабочки под названием Грета ото (Greta oto) – это результат комбинации трех свойств: во-первых, из-за низкого поглощения видимого света тканями её крыльев; во-вторых, из-за слабого рассеивания света, проходящего через крылья; и, наконец, из-за слабого отражения света, падающего на поверхность крыла. Взрослые бабочки в основном обитают в Центральной и Южной Америке, вплоть до самого юга Чили. Они могут мигрировать на большие расстояния и были замечены даже на севере Мексики и в штате Техас.

15 невероятных прозрачных животных, в существование которых сложно поверить

  1. Малыш осьминог

Этот крохотный осьминог всего 2 сантиметра в диаметре, и через его прозрачное тельце просматриваются внутренние органы. Он попал в объектив ночью на глубине у берегов Таити. Оранжевые пятна на его щупальцах меняют цвет и используются для маскировки.

15 невероятных прозрачных животных, в существование которых сложно поверить

  1. Большекрылый кальмар-светлячок

Это еще маленький кальмарчик, а точнее большекрылый кальмар-светлячок (Ancistrocheirus lesueurii). Его прозрачное тело покрыто горошинами клеток, заполненных пигментом, а чуть ниже глаз расположены биолюминесцентные светящиеся органы. Кальмары-светлячки обитают в тропических и субтропических океанах на глубине от 200 до 1000 метров.

15 невероятных прозрачных животных, в существование которых сложно поверить

  1. Стеклянная лягушка

Стеклянные лягушки – это лягушки из семейства амфибий Centrolenidae. Хотя общий фон окраски большинства стеклянных лягушек в основном зеленый, а точнее даже лаймовый, однако кожа брюшка некоторых членов этого семейства полупрозрачная. Через неё отлично видны все внутренности, включая сердце, печень и желудочно-кишечный тракт – отсюда и возникло их название.

15 невероятных прозрачных животных, в существование которых сложно поверить

  1. Креветка-призрак

Креветка-призрак – это название, применяемое по меньшей мере к трем разным видам панцирных: Thalassinidea, раки-кроты, живущие в глубоких норах в приливной зоне; Palaemonetes, маленькие и прозрачные креветки, популярные обитатели пресноводных аквариумов; и Caprellidae, амфиподы или бокоплавы с тонкими телами, более известные как креветки-скелеты. Креветок-призраков нередко атакуют рыбы, даже меньшие по размерам.

15 невероятных прозрачных животных, в существование которых сложно поверить

  1. Стеклянная лягушка Ла-Пальма

Стеклянная лягушка Ла-Пальма (Hyalinobatrachium valerioi) является разновидностью лягушки из семейства Centrolenidae. Они проживают в центральной части Коста-Рики и южнее к Панаме, а также в низменностях тихоокеанского побережья и на склонах западной части Колумбии и Эквадора. Брюшная поверхность у лягушки прозрачная, однако сердце покрыто белой тканью и его не видно.

15 невероятных прозрачных животных, в существование которых сложно поверить

  1. Прозрачная бессмертная медуза

Бессмертная медуза (Turritopsis dohrni) – разновидность небольшой, биологически бессмертной медузы, обитающей в Средиземном море и в водах Японии. Это один из самых известных случаев в фауне, когда живое существо, достигнув половой зрелости, способно полностью вернуться к колониальной стадии развития в виде полипа.

15 невероятных прозрачных животных, в существование которых сложно поверить

  1. Костариканские головастики

Это костариканские головастики. Спиральки, которые вы видите на их брюшках, – это не рисунок, это аккуратно скрученный кишечник.

15 невероятных прозрачных животных, в существование которых сложно поверить

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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