Все люди периодически страдают от лени или ею наслаждаются. Чтобы преодолеть лень, которая стоит на пути к успеху, надо учитывать некоторые особенности представителей Зодиака. Понятно, что каждый человек уникален, но, зная его знак зодиака, можно найти формулу активизации сил и энергии.





Настроить Овна на активную деятельность поможет музыка. Для прослушивания нужна особенная музыка, которая пробуждает настроение и желание двигаться к поставленной цели, настраиваясь на правильную рабочую волну. Такой энергетический заряд чудесно мотивирует «барашков».

Вполне взвешенный и разумный подход к лени у Тельцов. Им необходимо чаще бывать на природе, например, каждый день гулять в парке. Пешие прогулки поднимут настроение и избавят Тельцов не только от лени, но и от лишних килограммов. Такое времяпровождение помогает для многих проблем найти правильные решения.

Оригинальный способ борьбы c ленью у Близнецов. Воздушному знаку показана ароматерапия. Особое внимание следует уделить хвойным ароматам. Эти «лекарства от лени» пробудят спящую энергию Близнецов.

Впечатлительные Раки прогонят лень, просматривая фотографии c приятными моментами своей жизни. Позитивная подзарядка энергетикой снимков даст толчок для будущих свершений.

Львам перестроиться на рабочий лад поможет медитация. Таким образом «огненные кошки» без лишней суеты и энергетических потерь смогут очистить свой ум от второстепенного и начнут понимать, что надо делать, как и когда. Львам надо обрести внутреннюю гармонию.

Девы успешно изгонят собственную лень тренировкой мозга. Для этого им надо, например, решить несколько кроссвордов. Это поможет Девам отвлечься от рутины, сконцентрироваться, немного успокоиться и для каждой мысли найти свою нишу в памяти.

Для Весов важна красота. Они готовы самоотверженно работать в борьбе за что-то прекрасное. Лень нагло порабощает этих воздушных представителей Зодиака тогда, когда они уверены в тщетности и невозможности что-то изменить-улучшить. Поэтому бодрость и позитивное мышление привнесет Весам любой хенд-мейд. Например, занятие живописью – хороший способ вновь обрести стремление действовать. На картинах лучше изображать собственное видение счастья.

Скорпион ленится тогда, когда чувствует себя не нужным и бесполезным на работе или в семье. Именно недостаток этих ощущений толкает людей этого водного знака к апатии. Спасти от нее Скорпионов может встреча c друзьями.

Стрельцам для активизации надо постоянно вести записи планируемых дел. Это очень стимулирует и бодрит зодиакальных воинов.

Сон или хороший отдых – наилучшее лекарство от лени для Козерогов. Не бездумное времяпровождение перед телевизором, а именно хороший отдых (но все хорошо в меру) способен добавить им сил и восстановить трудоспособность.

Водолеям спастись от хандры и побороть лень поможет чтение книг. В хорошей книге он найдет массу полезных идей для себя, примеров из жизни героев, которые сориентируют его дальнейшие действия.

Рыбок спасет от лени смена обстановки и новые впечатления. Например, экскурсия в музей может навеять Рыбам различные идеи и даст массу положительных эмоций. А когда Рыбы одержимы какими-то новыми идеями, их энтузиазм выплескивается через край. Лень в этом случае не просто отступает, а убегает, сверкая пятками.

Есть время лениться и трудиться. Главное чтобы каждый человек мог регулировать эти вопросы в своей жизни.img class=»alignnone wp-image-99025 size-full» title=»Flytothesky.ru» src=»https://flytothesky.ru/wp-content/uploads/2017/01/LOGO_Flytothesky-1.jpg» alt=»Flytothesky.ru» width=»15″ height=»22″>

Текст: Flytothesky.ru