Каждый человек должен знать и понимать, что определенные слова, которые мы используем при общении с другими людьми, не несут никакой пользы, и их желательно напрочь удалить из лексикона, потому как они не добавляют нам позитива и привлекательности, а лишь подчеркивают недостатки. Именно поэтому весьма важно тщательно продумывать и подбирать правильные выражения, поскольку озвученные слова отражают внутренний мир человека и действительно имеют огромную силу. С их помощью мы можем сформировать мысли, обрести вдохновение или потерять надежду.

Если вы хотите положительно влиять на других и самому выглядеть в наилучшем свете, попробуйте навсегда удалить следующие слова из своего лексикона.





1. Ненавижу

Нет такого человека в мире, который бы не использовал это слово хотя бы раз в жизни. Проблема в том, что мы используем это слово слишком часто. Каждый раз, когда людям что-либо не нравится в их жизни (даже если это какая-то мелочь), они говорят «ненавижу», не задумываясь. Чаще всего, оно обусловлено плохим настроением или негативными эмоциями. Конечно, иногда действительно нужно как-то рассказать о своих антипатиях или предпочтениях. Попробуйте заменить негативное слово более позитивным.

2. Когда-нибудь

Это слово – явный сигнал вашей неуверенности и неопределенности. Когда человек его произносит, то он демонстрирует свою низкую заинтересованность и отсутствие всяческих намерений. Если у вас есть цель, вы должны к ней идти, а не откладывать на «когда-нибудь», иначе ваши мечты и планы никогда не реализуются. Обычно мы откладываем важные дела и решения до того времени, когда мы будем готовы, а ведь это время может никогда и не наступить. Действуйте сейчас!

3. Не могу

«Не могу» – это выражение-балласт, выражение-якорь, мешающее двигаться вперёд. Выкинув его из своего лексикона, вы обретёте возможность получить больше мотивации, силы и оптимизма. Те люди, которые говорят, что они не могут что-то сделать, никогда не станут успешными. Вместо этого выражения вы можете использовать следующую фразу: «Я научусь, как это сделать». В реальности мы можем сделать всё, даже те вещи, которые поначалу кажутся трудными и недостижимыми. Для этого нужно только проявить настойчивость, работать и всегда верить в свои силы.

4. Я попробую

Мы достаточно часто пользуемся этим выражением. Избавьтесь от него и найдите ему альтернативу. Например, измените «я попробую» на «я сделаю», и все пойдет по-другому. Вы станете более решительным и уверенным в себе. Когда мы говорим «я попробую», мы подчеркиваем вероятность, а она нас ни к чему не обязывает. Вы должны отчётливо видеть цель и двигаться к ней.

5. Проблема

Сотрите слово «проблема» из своего мозга и памяти, поскольку любая проблема решается, так или иначе. Во всех проблемах стоит увидеть только данные нам возможности. Когда у нас есть такие возможности, мы становимся более опытными и сильными. Постарайтесь рассмотреть только положительные стороны в любой трудной ситуации. Все отрицательные и унылые слова только усилят проблемы, лучше черпайте из них опыт, даже если он не особо приятен.

6. Но

На первый взгляд, это коротенькое слово выглядит безобидным. Тем не менее, оно существенно влияет на все ваши мысли. Когда вы используете его в предложении, вы подчеркиваете, что все упомянутое ранее, является нереальным и невозможным. Давайте посмотрим на это предложение: «Я хочу поступить в университет в следующем году, но это очень трудно». Если выражать свои мысли именно так, то вы будете акцентировать только негативную часть предложения, а не вашу мечту о высшем образовании.

7. Неудача

Люди, говорящие о том, что на их жизненном пути одни неудачи, абсолютно не правы. Это своего рода обратная связь, которая может быть полезна для вас. Всякий раз, когда вы получаете негативный опыт в результате крушения надежд или безуспешных попыток, не рассматривайте это как трагедию. Это просто хороший урок, который поможет вам предотвратить ошибки и разочарования в будущем. Это неприятное слово будет только стимулировать стресс и отчаяние, а они-то вам точно не нужны. Лучше подумайте о словах и выражениях, которые будут мотивировать вас на рост и развитие.

Текст: Flytothesky.ru