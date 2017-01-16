Фактрум предлагает читателю свежую двадцатку шуток и анекдотов, помогающих взглянуть на мир с улыбкой!





— Сколько нужно решить задач на контрольной по физике, чтобы получить автомат?

— Можно ничего не решать, и тогда ближайшей осенью или весной автомат тебе обязательно достанется.