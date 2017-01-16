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Двадцатка интересных анекдотов, которые достойны вашего внимания
17.01.2017 12:08 — Калейдоскоп | Фактрум
Фактрум предлагает читателю свежую двадцатку шуток и анекдотов, помогающих взглянуть на мир с улыбкой!
— Сколько нужно решить задач на контрольной по физике, чтобы получить автомат?
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Доказано, что людям, умеющим смотреть на самые разные ситуации с юмором, живется гораздо проще. Ещё бы, ведь вовремя рассказанная шутка может спасти даже самую...
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