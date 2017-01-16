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14 ОЧЕНЬ злых собак

17.01.2017 12:37 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Фактрум предлагает вам фотографии, на которых явно видно, что эти лапочки точно ни на кого не нападут. Впрочем, кто знает?

Чтобы остановить грабителя, понадобится целая армия таких вот померанских шпицев

14 ОЧЕНЬ злых собак
Источник изображений: Comedycentral.co.uk

О, проходи, проходи, можно я укушу тебя?

14 ОЧЕНЬ злых собак

Мухтар отошёл, я за него!

14 ОЧЕНЬ злых собак

Золотистый ретривер на страже безопасности дома!

14 ОЧЕНЬ злых собак

Вот погоди, я вырасту и задам вам всем

14 ОЧЕНЬ злых собак

Зачем ты пришёл сюда, человек?

14 ОЧЕНЬ злых собак

Очень страшная собака, нужно уносить ноги!

14 ОЧЕНЬ злых собак

Когда этот малыш подрастет, то станет прекрасным сторожем, а пока он просто милашка

14 ОЧЕНЬ злых собак

Вот смотрю я на вас и думаю: «Пускать или нет? Если есть вкусняшка, то пущу!»

14 ОЧЕНЬ злых собак

Табличка смотрится более угрожающе, чем этот пёс

14 ОЧЕНЬ злых собак

Шарик заболел, я его подменяю

14 ОЧЕНЬ злых собак

Ну, гав-гав, что ли…

14 ОЧЕНЬ злых собак

Этот охранник останавливает грабителей своей мимимишностью

14 ОЧЕНЬ злых собак

Пёс-ниндзя на страже вашего покоя!

14 ОЧЕНЬ злых собак

 
 
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Многие люди, живущие в частных домах, заводят собаку в качестве сторожа и вешают грозную табличку на забор. Но иногда питомец вовсе не соответствует званию...

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