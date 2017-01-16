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14 ОЧЕНЬ злых собак
17.01.2017 12:37 — Калейдоскоп | Фактрум
Фактрум предлагает вам фотографии, на которых явно видно, что эти лапочки точно ни на кого не нападут. Впрочем, кто знает?
Чтобы остановить грабителя, понадобится целая армия таких вот померанских шпицев
О, проходи, проходи, можно я укушу тебя?
Мухтар отошёл, я за него!
Золотистый ретривер на страже безопасности дома!
Вот погоди, я вырасту и задам вам всем
Зачем ты пришёл сюда, человек?
Очень страшная собака, нужно уносить ноги!
Когда этот малыш подрастет, то станет прекрасным сторожем, а пока он просто милашка
Вот смотрю я на вас и думаю: «Пускать или нет? Если есть вкусняшка, то пущу!»
Табличка смотрится более угрожающе, чем этот пёс
Шарик заболел, я его подменяю
Ну, гав-гав, что ли…
Этот охранник останавливает грабителей своей мимимишностью
Пёс-ниндзя на страже вашего покоя!
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Многие люди, живущие в частных домах, заводят собаку в качестве сторожа и вешают грозную табличку на забор. Но иногда питомец вовсе не соответствует званию...
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