



Прошлые ошибки могут напоминать о себе на протяжении всей жизни, даже если вы хотите все изменить. Увы, но многие люди, состоявшие в бандитских группировках и покрытые татуировками с головы до пят, имеют не так много выбора. Все их прошлое будет неотступно и постоянно следовать за ними, пока они не избавятся от большинства своих слишком бросающихся в глаза татуировок. К сожалению, процесс их удаления стоит немалых денег.

Однако есть несколько мест, где предлагается бесплатное удаление татуировок для бывших членов банд, которые твердо решили начать новую жизнь.





Организация Jails to Jobs находится в Сан-Франциско, и она предоставляет бесплатное обучение для медицинских работников, мастеров по татуировкам, некоммерческих организаций, тюрем и других государственных программ, предлагая им курс по удалению татуировок. Затем эта процедура будет бесплатно или по минимальной цене делаться людям, желающим перечеркнуть свое прошлое и встать на путь истинный.

«Мы видим, что четверо из пяти побывавших в тюрьме людей, которые затем успешно нашли работу, в места заключения уже не возвращаются. Помочь им не попасть туда снова стоит намного меньше, нежели их содержание в тюрьмах, которые и так переполнены. Самый разумный подход – это удалить видимые антисоциальные или связанные с бандами татуировки, чтобы люди могли трудоустроиться и изменить свою жизнь», – говорит Мар Древно, основатель и директор организации Jails to Jobs.





Бывшие заключенные очень часто сталкиваются с огромной проблемой: когда они выходят на свободу и пытаются устроиться на работу, то обнаруживают, что работодатели не горят желанием нанимать людей с судимостью, да еще и полностью покрытых татуировками.

Стивен Бартон в своем проекте Skin Deep удаляет татуировки на фотографиях с помощью цифровых технологий, а затем наблюдает за реакцией людей.

У него также есть проект на Kickstarter, где он все документирует и помогает таким программам, как Jails to Jobs, которая в свою очередь оказывает всяческую поддержку бывшим заключенным в плане их трудоустройства.

К сожалению, многие бывшие заключенные снова и снова возвращаются в тюрьму, и этот показатель в США довольно высок.





Освободившимся людям, которые не нашли себе место под солнцем и оплачиваемую работу, легче вернуться к преступной деятельности, чтобы заработать на жизнь. Именно поэтому такие программы по удалению татуировок, как Homeboy Industries и Fresh Start Tattoo Removal, помогают бывшим осужденным не только избавиться от следов прошлого, но и успешно трудоустроиться.

Скорее всего, предлагать подобные программы помощи имеет смысл только тем людям, которые готовы и действительно хотят начать жизнь с чистого листа, несмотря на свое прошлое.





Будем надеяться, что такое предложение привлечет людей, действительно нуждающихся в поддержке на пути к нормальной жизни. По крайней мере, им теперь есть куда обратиться.

Текст: Flytothesky.ru