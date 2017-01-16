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Бывшим членам бандитских группировок удаляют татуировки бесплатно, чтобы помочь им начать новую жизнь

17.01.2017 12:39 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Бывшим членам бандитских группировок удаляют татуировки бесплатно, чтобы помочь им начать новую жизнь

Прошлые ошибки могут напоминать о себе на протяжении всей жизни, даже если вы хотите все изменить. Увы, но многие люди, состоявшие в бандитских группировках и покрытые татуировками с головы до пят, имеют не так много выбора. Все их прошлое будет неотступно и постоянно следовать за ними, пока они не избавятся от большинства своих слишком бросающихся в глаза татуировок. К сожалению, процесс их удаления стоит немалых денег.

Однако есть несколько мест, где предлагается бесплатное удаление татуировок для бывших членов банд, которые твердо решили начать новую жизнь.

Бывшим членам бандитских группировок удаляют татуировки бесплатно, чтобы помочь им начать новую жизнь

Организация Jails to Jobs находится в Сан-Франциско, и она предоставляет бесплатное обучение для медицинских работников, мастеров по татуировкам, некоммерческих организаций, тюрем и других государственных программ, предлагая им курс по удалению татуировок. Затем эта процедура будет бесплатно или по минимальной цене делаться людям, желающим перечеркнуть свое прошлое и встать на путь истинный.

«Мы видим, что четверо из пяти побывавших в тюрьме людей, которые затем успешно нашли работу, в места заключения уже не возвращаются. Помочь им не попасть туда снова стоит намного меньше, нежели их содержание в тюрьмах, которые и так переполнены. Самый разумный подход – это удалить видимые антисоциальные или связанные с бандами татуировки, чтобы люди могли трудоустроиться и изменить свою жизнь», – говорит Мар Древно, основатель и директор организации Jails to Jobs.

Бывшим членам бандитских группировок удаляют татуировки бесплатно, чтобы помочь им начать новую жизнь

Бывшие заключенные очень часто сталкиваются с огромной проблемой: когда они выходят на свободу и пытаются устроиться на работу, то обнаруживают, что работодатели не горят желанием нанимать людей с судимостью, да еще и полностью покрытых татуировками.

Стивен Бартон в своем проекте Skin Deep удаляет татуировки на фотографиях с помощью цифровых технологий, а затем наблюдает за реакцией людей.

У него также есть проект на Kickstarter, где он все документирует и помогает таким программам, как Jails to Jobs, которая в свою очередь оказывает всяческую поддержку бывшим заключенным в плане их трудоустройства.

К сожалению, многие бывшие заключенные снова и снова возвращаются в тюрьму, и этот показатель в США довольно высок.

Бывшим членам бандитских группировок удаляют татуировки бесплатно, чтобы помочь им начать новую жизнь

Освободившимся людям, которые не нашли себе место под солнцем и оплачиваемую работу, легче вернуться к преступной деятельности, чтобы заработать на жизнь. Именно поэтому такие программы по удалению татуировок, как Homeboy Industries и Fresh Start Tattoo Removal, помогают бывшим осужденным не только избавиться от следов прошлого, но и успешно трудоустроиться.

Скорее всего, предлагать подобные программы помощи имеет смысл только тем людям, которые готовы и действительно хотят начать жизнь с чистого листа, несмотря на свое прошлое.

Бывшим членам бандитских группировок удаляют татуировки бесплатно, чтобы помочь им начать новую жизнь

Будем надеяться, что такое предложение привлечет людей, действительно нуждающихся в поддержке на пути к нормальной жизни. По крайней мере, им теперь есть куда обратиться.Бывшим членам бандитских группировок удаляют татуировки бесплатно, чтобы помочь им начать новую жизнь

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Прошлые ошибки могут напоминать о себе на протяжении всей жизни, даже если вы хотите все изменить. Увы, но многие люди, состоявшие в бандитских группировках и...

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