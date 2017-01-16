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Этот мужчина забрал 45 собак из приюта, понимая, что они заслуживают лучших условий для жизни
17.01.2017 12:28 — Калейдоскоп | Flytothesky
Этого мужчину зовут Марк Стармер, он живет в Британской Колумбии (Канада), и он взял из приюта 45 собак и одного волка. Всем четвероногим
Этого мужчину зовут Марк Стармер, и он взял из приюта 45 собак и одного волка
Им всем нашлось место в его доме из в Британской Колумбии (Канада)
Он выстроил огромный вольер на территории в 16 тысяч кв. метров, чтобы его собаки могли свободно резвиться и бегать
Марк говорит, что несмотря на то, что приходится очень много работать, уход за собаками – это труд из чувства любви
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Этого мужчину зовут Марк Стармер, он живет в Британской Колумбии (Канада), и он взял из приюта 45 собак и одного волка. Всем четвероногим нашлось место в его доме, где...
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