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Этот мужчина забрал 45 собак из приюта, понимая, что они заслуживают лучших условий для жизни

17.01.2017 12:28 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Этого мужчину зовут Марк Стармер, он живет в Британской Колумбии (Канада), и он взял из приюта 45 собак и одного волка. Всем четвероногим нашлось место в его доме, где Марк создал все условия для активной и радостной жизни своих питомцев. Он даже выстроил огромнейший вольер на своем участке земли площадью в 16 тысяч кв. метров, чтобы собаки могли свободно резвиться и чувствовать себя довольными жизнью. Марк говорит, что несмотря на то, что приходится очень много работать, уход за собаками – это труд из чувства любви.

Этого мужчину зовут Марк Стармер, и он взял из приюта 45 собак и одного волка

Этот мужчина забрал 45 собак из приюта, понимая, что они заслуживают лучших условий для жизни

 Им всем нашлось место в его доме из в Британской Колумбии (Канада)

Этот мужчина забрал 45 собак из приюта, понимая, что они заслуживают лучших условий для жизни

 Он выстроил огромный вольер на территории в 16 тысяч кв. метров, чтобы его собаки могли свободно резвиться и бегать

Этот мужчина забрал 45 собак из приюта, понимая, что они заслуживают лучших условий для жизни

 Марк говорит, что несмотря на то, что приходится очень много работать, уход за собаками – это труд из чувства любви

Этот мужчина забрал 45 собак из приюта, понимая, что они заслуживают лучших условий для жизни

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Этого мужчину зовут Марк Стармер, он живет в Британской Колумбии (Канада), и он взял из приюта 45 собак и одного волка. Всем четвероногим нашлось место в его доме, где...

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