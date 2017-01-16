Этого мужчину зовут Марк Стармер, он живет в Британской Колумбии (Канада), и он взял из приюта 45 собак и одного волка. Всем четвероногим нашлось место в его доме, где Марк создал все условия для активной и радостной жизни своих питомцев. Он даже выстроил огромнейший вольер на своем участке земли площадью в 16 тысяч кв. метров, чтобы собаки могли свободно резвиться и чувствовать себя довольными жизнью. Марк говорит, что несмотря на то, что приходится очень много работать, уход за собаками – это труд из чувства любви.

Этого мужчину зовут Марк Стармер, и он взял из приюта 45 собак и одного волка





Им всем нашлось место в его доме из в Британской Колумбии (Канада)





Он выстроил огромный вольер на территории в 16 тысяч кв. метров, чтобы его собаки могли свободно резвиться и бегать

Марк говорит, что несмотря на то, что приходится очень много работать, уход за собаками – это труд из чувства любви





Текст: Flytothesky.ru