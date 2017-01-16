﻿ Одинокая 92-летняя старушка, ветеран морской пехоты, практически не выходила из дома, пока не встретила эту собаку. 21.by
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Одинокая 92-летняя старушка, ветеран морской пехоты, практически не выходила из дома, пока не встретила эту собаку

17.01.2017 12:17 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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92-летняя ветеран Аннабел Вайс и ее собака-компаньон Джо неразлучны. «Он действительно изменил мою жизнь, – рассказывает Аннабель. – Без него я бы просто безвылазно сидела в четырех стенах. Теперь я общаюсь с людьми и практически никогда не бываю дома».

В 20-летнем возрасте Аннабел Вайс поступила на службу в морскую пехоту США и прослужила там два года в должности водителя и инспектора по безопасности полетов. Затем она ушла со службы и стала работать медсестрой. Аннабел пришлось столкнуться с раком щитовидной железы, но она сумела выиграть эту битву. В 2013 году она совсем ослабела и начала готовиться к смерти, когда жизнь преподнесла ей подарок в виде золотистого ретривера Джо. Все остальное уже история…

Теперь эта неразлучная парочка всегда и все делает вместе, а Джо помогает старушке в каждом её шаге. «Я воспринимаю Джо не как собаку, а как сына, которого у меня никогда не было… Он пойдет за мной куда угодно, хоть на край земли».Одинокая 92-летняя старушка, ветеран морской пехоты, практически не выходила из дома, пока не встретила эту собаку

92-летняя ветеран Аннабел Вайс и ее собака-компаньон Джо неразлучны

Одинокая 92-летняя старушка, ветеран морской пехоты, практически не выходила из дома, пока не встретила эту собаку

«Он действительно изменил мою жизнь… Теперь я общаюсь с людьми и практически никогда не бываю дома!»

Одинокая 92-летняя старушка, ветеран морской пехоты, практически не выходила из дома, пока не встретила эту собаку

В 20-летнем возрасте Аннабел Вайс поступила на службу в морскую пехоту США и прослужила там два года в должности водителя и инспектора по безопасности полетов

Одинокая 92-летняя старушка, ветеран морской пехоты, практически не выходила из дома, пока не встретила эту собаку

Затем она ушла со службы и стала работать медсестрой

Одинокая 92-летняя старушка, ветеран морской пехоты, практически не выходила из дома, пока не встретила эту собаку

Ей пришлось столкнуться с раком щитовидной железы, но она сумела выиграть эту битву

Одинокая 92-летняя старушка, ветеран морской пехоты, практически не выходила из дома, пока не встретила эту собаку

В 2013 году она совсем ослабела и начала готовиться к смерти, когда жизнь преподнесла ей подарок в виде золотистого ретривера Джо

Одинокая 92-летняя старушка, ветеран морской пехоты, практически не выходила из дома, пока не встретила эту собаку

Теперь эта неразлучная парочка всегда и все делает вместе, а Джо помогает старушке в каждом её шаге

Одинокая 92-летняя старушка, ветеран морской пехоты, практически не выходила из дома, пока не встретила эту собаку

«Я воспринимаю его не как собаку, а как сына, которого у меня никогда не было… Он пойдет за мной куда угодно, хоть на край земли»

Одинокая 92-летняя старушка, ветеран морской пехоты, практически не выходила из дома, пока не встретила эту собаку

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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92-летняя ветеран Аннабел Вайс и ее собака-компаньон Джо неразлучны. «Он действительно изменил мою жизнь, – рассказывает Аннабель. – Без него я бы просто безвылазно...

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