|
Одинокая 92-летняя старушка, ветеран морской пехоты, практически не выходила из дома, пока не встретила эту собаку
17.01.2017 12:17 — Калейдоскоп | Flytothesky
92-летняя ветеран Аннабел Вайс и ее собака-компаньон Джо неразлучны. «Он действительно изменил мою жизнь, –
В 20-летнем возрасте Аннабел Вайс поступила на службу в морскую пехоту США и прослужила там два года в должности водителя и инспектора по безопасности полетов. Затем она ушла со службы и стала работать медсестрой. Аннабел пришлось столкнуться с раком щитовидной железы, но она сумела выиграть эту битву. В 2013 году она совсем ослабела и начала готовиться к смерти, когда жизнь преподнесла ей подарок в виде золотистого ретривера Джо. Все остальное уже история…
Теперь эта неразлучная парочка всегда и все делает вместе, а Джо помогает старушке в каждом её шаге. «Я воспринимаю Джо не как собаку, а как сына, которого у меня никогда не было… Он пойдет за мной куда угодно, хоть на край земли».
92-летняя ветеран Аннабел Вайс и ее собака-компаньон Джо неразлучны
«Он действительно изменил мою жизнь… Теперь я общаюсь с людьми и практически никогда не бываю дома!»
В 20-летнем возрасте Аннабел Вайс поступила на службу в морскую пехоту США и прослужила там два года в должности водителя и инспектора по безопасности полетов
Затем она ушла со службы и стала работать медсестрой
Ей пришлось столкнуться с раком щитовидной железы, но она сумела выиграть эту битву
В 2013 году она совсем ослабела и начала готовиться к смерти, когда жизнь преподнесла ей подарок в виде золотистого ретривера Джо
Теперь эта неразлучная парочка всегда и все делает вместе, а Джо помогает старушке в каждом её шаге
«Я воспринимаю его не как собаку, а как сына, которого у меня никогда не было… Он пойдет за мной куда угодно, хоть на край земли»
Текст:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Одинокая 92-летняя старушка, ветеран морской пехоты, практически не выходила из дома, пока не встретила эту собаку
92-летняя ветеран Аннабел Вайс и ее собака-компаньон Джо неразлучны. «Он действительно изменил мою жизнь, – рассказывает Аннабель. – Без него я бы просто безвылазно...
|
Свежие газеты
Архив (Калейдоскоп)
Комментарии