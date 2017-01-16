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Десятка родителей-любителей потроллить своих детишек
17.01.2017 13:08 — Калейдоскоп | Фактрум
Фактрум предлагает читателю познакомиться с десятью родителями, которые не могут удержаться от того, чтобы потроллить любимых сыновей и дочерей!
Наши родители рассказали, что у нас должен был быть ещё один братик, но он стал грибом из-за того, что он не принимал ванну каждый день. Они даже вклеили его фото в наш альбом!
Мой папочка приклеил игрушечные глаза ко всем продуктам в нашем холодильнике
Мой друг поехал в Диснейленд и прислал это фото. Его маме и папе нашлось, чем ответить!
«Нам отлично отдыхается и без тебя, сынок!» — написали мне родители и прислали эту фотографию
Когда я отправился в колледж, папа сказал, что намерен отдать мою комнату нашей собаке
Папа сверлил меня взглядом минут 5, пока я наконец-то не опустил глаза вниз на тарелку
Я осталась без света на пару дней. Когда я написала об этом отцу, то он прислал фото с подписью «Команда спасателей спешит на помощь»
Очень-очень-очень заботливый папочка
Родители прислали сегодня мне своё селфи… По почте!
Я попросил пакет для вещей в школу…
Мои родители подумали, что будет очень смешно подарить мне ЭТО на Рождество…
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Хорошо, когда у родителей есть чувство юмора! Но иногда они заходят в своих шуточках слишком далеко, заставляя детей краснеть от стыда.
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