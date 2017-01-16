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Десятка родителей-любителей потроллить своих детишек

17.01.2017 13:08 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Фактрум предлагает читателю познакомиться с десятью родителями, которые не могут удержаться от того, чтобы потроллить любимых сыновей и дочерей!

Наши родители рассказали, что у нас должен был быть ещё один братик, но он стал грибом из-за того, что он не принимал ванну каждый день. Они даже вклеили его фото в наш альбом!

Десятка родителей-любителей потроллить своих детишек
Источник фотографий: Boredpanda.com

Мой папочка приклеил игрушечные глаза ко всем продуктам в нашем холодильнике

Десятка родителей-любителей потроллить своих детишек

Мой друг поехал в Диснейленд и прислал это фото. Его маме и папе нашлось, чем ответить!

Десятка родителей-любителей потроллить своих детишек

«Нам отлично отдыхается и без тебя, сынок!» — написали мне родители и прислали эту фотографию

Десятка родителей-любителей потроллить своих детишек

Когда я отправился в колледж, папа сказал, что намерен отдать мою комнату нашей собаке

Десятка родителей-любителей потроллить своих детишек

Папа сверлил меня взглядом минут 5, пока я наконец-то не опустил глаза вниз на тарелку

Десятка родителей-любителей потроллить своих детишек

Я осталась без света на пару дней. Когда я написала об этом отцу, то он прислал фото с подписью «Команда спасателей спешит на помощь»

Десятка родителей-любителей потроллить своих детишек

Очень-очень-очень заботливый папочка

Десятка родителей-любителей потроллить своих детишек

Родители прислали сегодня мне своё селфи… По почте!

Десятка родителей-любителей потроллить своих детишек

Я попросил пакет для вещей в школу…

Десятка родителей-любителей потроллить своих детишек

Мои родители подумали, что будет очень смешно подарить мне ЭТО на Рождество…

Десятка родителей-любителей потроллить своих детишек

 
Теги: знакомства
 
 
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Хорошо, когда у родителей есть чувство юмора! Но иногда они заходят в своих шуточках слишком далеко, заставляя детей краснеть от стыда.

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