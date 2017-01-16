﻿ Головоломка для меломанов: угадайте строчку из песни по картинке. 21.by
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Головоломка для меломанов: угадайте строчку из песни по картинке

17.01.2017 12:56 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Фактрум приготовил для вас изображения, в которых зашифрованы строки популярных песен.

Головоломка для меломанов: угадайте строчку из песни по картинке

Головоломка для меломанов: угадайте строчку из песни по картинке

Головоломка для меломанов: угадайте строчку из песни по картинке

Головоломка для меломанов: угадайте строчку из песни по картинке

Головоломка для меломанов: угадайте строчку из песни по картинке

Головоломка для меломанов: угадайте строчку из песни по картинке

Головоломка для меломанов: угадайте строчку из песни по картинке

Головоломка для меломанов: угадайте строчку из песни по картинке

Головоломка для меломанов: угадайте строчку из песни по картинке

Головоломка для меломанов: угадайте строчку из песни по картинке

Головоломка для меломанов: угадайте строчку из песни по картинке

Головоломка для меломанов: угадайте строчку из песни по картинке

Головоломка для меломанов: угадайте строчку из песни по картинке

Головоломка для меломанов: угадайте строчку из песни по картинке

Головоломка для меломанов: угадайте строчку из песни по картинке

Ответы

Головоломка для меломанов: угадайте строчку из песни по картинке

  1. Земляне «Трава у дома»: «Космическая музыка вплывает в деловой наш разговор»
  2. Леонид Утёсов «Сердце»: «Спасибо, сердце, что ты умеешь так любить!»
  3. Чайф «Оранжевое настроение»: «А потом, стоя на балконе, я буду смотреть на прохожих…»
  4. Песня из кинофильма «Приключения Электроника»: «Только небо только ветер, только радость впереди»
  5. Иванушки International «Тучи»: «Но все-таки тучи не так жестоки»
  6. Агата Кристи «Сказочная тайга»: «Когда я на почте служил ямщиком, ко мне постучался косматый геолог»
  7. Секрет «Алиса»: «А Алиса и дня не может прожить без ирисок»
  8. Земфира «Аривидерчи»: «Промокшие спички надежду убили»
  9. Песня из кинофильма «17 мгновений весны»: «Мгновения спрессованы в года. Мгновения спрессованы в столетия»
  10. Сплин «Иди через лес»: «На зеленой траве не спрятать красные маки, не спрятать рисовые зерна»
  11. Анна Герман «Надежда»: «Светит незнакомая звезда…»
  12. Мумий Тролль «Морская капуста»: «А я режу, режу, режу, режу морскую капусту»
  13. Песня из кинофильма «Кубанские казаки»: «Каким ты был, таким остался»
  14. Браво «7000 над землей»: «Поздний час, половина первого, семь тысяч над землей»
  15. Аркадий Укупник «Я на тебе никогда не женюсь»: «Я на тебе никогда не женюсь, я лучше съем перед ЗАГСом свой паспорт»
 
 
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Если у вас есть любимая песня, то вы наверняка знаете её текст наизусть. А сможете ли вы, посмотрев на картинку, угадать строчку из известных песен? Проверьте...

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