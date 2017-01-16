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Головоломка для меломанов: угадайте строчку из песни по картинке
17.01.2017 12:56 — Калейдоскоп | Фактрум
Фактрум приготовил для вас изображения, в которых зашифрованы строки популярных песен.
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Если у вас есть любимая песня, то вы наверняка знаете её текст наизусть. А сможете ли вы, посмотрев на картинку, угадать строчку из известных песен? Проверьте...
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