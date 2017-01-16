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15 авто-приколов, которые заставят вас улыбнуться!

17.01.2017 13:16 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Фактрум нашёл для читателя самые прикольные фотографии автомобилей, которые порой вызывают недоумение: да как так то?

Лучший освежитель воздуха для салона

15 авто-приколов, которые заставят вас улыбнуться!

Новый автомобиль для перевозки полицейских

15 авто-приколов, которые заставят вас улыбнуться!

О, да, эта лопатка поможет откопать машину из сугроба…

15 авто-приколов, которые заставят вас улыбнуться!

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15 авто-приколов, которые заставят вас улыбнуться!

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15 авто-приколов, которые заставят вас улыбнуться!

Хозяин — явно поклонник сноуборда

15 авто-приколов, которые заставят вас улыбнуться!

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15 авто-приколов, которые заставят вас улыбнуться!

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15 авто-приколов, которые заставят вас улыбнуться!

Простите, но у вас что-то на капоте…

15 авто-приколов, которые заставят вас улыбнуться!

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15 авто-приколов, которые заставят вас улыбнуться!

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15 авто-приколов, которые заставят вас улыбнуться!

А что, удобненько!

15 авто-приколов, которые заставят вас улыбнуться!

Этого парня наверняка ненавидят соседи

15 авто-приколов, которые заставят вас улыбнуться!

Фигня все эти ваши заниженные Приоры!

15 авто-приколов, которые заставят вас улыбнуться!

Когда у тебя из инструментов только монтажная пена

15 авто-приколов, которые заставят вас улыбнуться!

 
 
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Иногда на улицах можно встретить необычные автомобили, которые вызывают восхищение. Но некоторые автовладельцы так увлекаются тюнингом, что без улыбки...

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