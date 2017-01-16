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15 авто-приколов, которые заставят вас улыбнуться!
17.01.2017 13:16 — Калейдоскоп | Фактрум
Фактрум нашёл для читателя самые прикольные фотографии автомобилей, которые порой вызывают недоумение: да как так то?
Лучший освежитель воздуха для салона
Новый автомобиль для перевозки полицейских
О, да, эта лопатка поможет откопать машину из сугроба…
Внезапная яма
К зомби апокалипсису готов!
Хозяин — явно поклонник сноуборда
Когда не хватило денег на прицеп
Новый способ перевозки мебели
Простите, но у вас что-то на капоте…
Когда сломался клаксон…
А вот нечего было на иномарке в русский лес соваться!
А что, удобненько!
Этого парня наверняка ненавидят соседи
Фигня все эти ваши заниженные Приоры!
Когда у тебя из инструментов только монтажная пена
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Иногда на улицах можно встретить необычные автомобили, которые вызывают восхищение. Но некоторые автовладельцы так увлекаются тюнингом, что без улыбки...
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