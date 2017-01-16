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20 объявлений и надписей, над которыми вы будете хохотать в голос
17.01.2017 14:13 — Калейдоскоп | Фактрум
Фактрум предлагает читателю познакомиться с двадцатью самыми креативными объявлениями и вывесками, авторы которых наверняка не задумывались об их содержании!
Какой прекрасный аттракцион! Заходить туда я, пожалуй, не буду…
Невиданная щедрость! Налетай, народ!
А чем вам слово «продавец» не угодило?
Нет, не порадую, лучше уж себе куплю
И там, и там один хлам
Экзистенциальный сканер
Точнее надо формулировать задание, точнее
Гарри, Гермиона, Рон, я иду к вам!
Когда кассовый аппарат круче, чем ты
Этот ресторан достоин звезды Мишлен
Понял, Андрей?!
Отличная маскировка
Очень-очень дорогой кот с приятным бонусом
Женский и мужской туалет
А что, всё предельно просто и понятно!
А чего достигли вы в этом году?
Очень интересно, какая же там первая буква?
Как, как?.. Да никак…
Куплю, наверно, пригодится
Когда значок доллара на своём месте…
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Ох, уж эти креативщики из глубинки! Иногда благодаря их фантазии на улицах городов можно увидеть такое, что невольно останавливаешься и начинаешь смеяться.
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