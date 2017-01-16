﻿ 20 объявлений и надписей, над которыми вы будете хохотать в голос. 21.by
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20 объявлений и надписей, над которыми вы будете хохотать в голос

17.01.2017 14:13 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Фактрум предлагает читателю познакомиться с двадцатью самыми креативными объявлениями и вывесками, авторы которых наверняка не задумывались об их содержании!

Какой прекрасный аттракцион! Заходить туда я, пожалуй, не буду…

20 объявлений и надписей, над которыми вы будете хохотать в голос

Невиданная щедрость! Налетай, народ!

20 объявлений и надписей, над которыми вы будете хохотать в голос

А чем вам слово «продавец» не угодило?

20 объявлений и надписей, над которыми вы будете хохотать в голос

Нет, не порадую, лучше уж себе куплю

20 объявлений и надписей, над которыми вы будете хохотать в голос

И там, и там один хлам

20 объявлений и надписей, над которыми вы будете хохотать в голос

Экзистенциальный сканер

20 объявлений и надписей, над которыми вы будете хохотать в голос

Точнее надо формулировать задание, точнее

20 объявлений и надписей, над которыми вы будете хохотать в голос

Гарри, Гермиона, Рон, я иду к вам!

20 объявлений и надписей, над которыми вы будете хохотать в голос

Когда кассовый аппарат круче, чем ты

20 объявлений и надписей, над которыми вы будете хохотать в голос

Этот ресторан достоин звезды Мишлен

20 объявлений и надписей, над которыми вы будете хохотать в голос

Понял, Андрей?!

20 объявлений и надписей, над которыми вы будете хохотать в голос

Отличная маскировка

20 объявлений и надписей, над которыми вы будете хохотать в голос

Очень-очень дорогой кот с приятным бонусом

20 объявлений и надписей, над которыми вы будете хохотать в голос

Женский и мужской туалет

20 объявлений и надписей, над которыми вы будете хохотать в голос

А что, всё предельно просто и понятно!

20 объявлений и надписей, над которыми вы будете хохотать в голос

А чего достигли вы в этом году?

20 объявлений и надписей, над которыми вы будете хохотать в голос

Очень интересно, какая же там первая буква?

20 объявлений и надписей, над которыми вы будете хохотать в голос

Как, как?.. Да никак…

20 объявлений и надписей, над которыми вы будете хохотать в голос

Куплю, наверно, пригодится

20 объявлений и надписей, над которыми вы будете хохотать в голос

Когда значок доллара на своём месте…

20 объявлений и надписей, над которыми вы будете хохотать в голос

 
Теги: знакомства
 
 
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Ох, уж эти креативщики из глубинки! Иногда благодаря их фантазии на улицах городов можно увидеть такое, что невольно останавливаешься и начинаешь смеяться.

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