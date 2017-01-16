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«Мой хозяин — идиот»: 15 совершенно изумительных стрижек
17.01.2017 14:03 — Калейдоскоп | Фактрум
Сегодня Фактрум хочет поделиться с вами фотографиями домашних животных, у хозяев которых слишком уж много креативности!
Когда твоя хозяйка слишком любит рыбу
Это лама засмущалась из-за своей стрижки
Кормить меня теперь чаще должен ты!
Собачка-панда
Эм, это слон? А, это побритый кот!
А сейчас я пойду и испорчу твои тапки!
Когда ты всегда хотел завести льва, но разрешили только собаку…
Этот пёс точно должен играть в какой-нибудь рок-группе
Классные штаны, приятель!
Идеальная квадратная голова
Надеюсь, что это Фотошоп…
Жираф, что с тобой?
Помогите, на мою собаку напал осьминог!
Собака, подстриженная подо льва, у которой сзади нарисована зебра. Что тут вообще происходит?!
У этой лошади укладка лучше, чем у меня!
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