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«Мой хозяин — идиот»: 15 совершенно изумительных стрижек

17.01.2017 14:03 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Сегодня Фактрум хочет поделиться с вами фотографиями домашних животных, у хозяев которых слишком уж много креативности!

Когда твоя хозяйка слишком любит рыбу

«Мой хозяин — идиот»: 15 совершенно изумительных стрижек

Это лама засмущалась из-за своей стрижки

«Мой хозяин — идиот»: 15 совершенно изумительных стрижек

Кормить меня теперь чаще должен ты!

«Мой хозяин — идиот»: 15 совершенно изумительных стрижек

Собачка-панда

«Мой хозяин — идиот»: 15 совершенно изумительных стрижек

Эм, это слон? А, это побритый кот!

«Мой хозяин — идиот»: 15 совершенно изумительных стрижек

А сейчас я пойду и испорчу твои тапки!

«Мой хозяин — идиот»: 15 совершенно изумительных стрижек

Когда ты всегда хотел завести льва, но разрешили только собаку…

«Мой хозяин — идиот»: 15 совершенно изумительных стрижек

Этот пёс точно должен играть в какой-нибудь рок-группе

«Мой хозяин — идиот»: 15 совершенно изумительных стрижек

Классные штаны, приятель!

«Мой хозяин — идиот»: 15 совершенно изумительных стрижек

Идеальная квадратная голова

«Мой хозяин — идиот»: 15 совершенно изумительных стрижек

Надеюсь, что это Фотошоп…

«Мой хозяин — идиот»: 15 совершенно изумительных стрижек

Жираф, что с тобой?

«Мой хозяин — идиот»: 15 совершенно изумительных стрижек

Помогите, на мою собаку напал осьминог!

«Мой хозяин — идиот»: 15 совершенно изумительных стрижек

Собака, подстриженная подо льва, у которой сзади нарисована зебра. Что тут вообще происходит?!

«Мой хозяин — идиот»: 15 совершенно изумительных стрижек

У этой лошади укладка лучше, чем у меня!

«Мой хозяин — идиот»: 15 совершенно изумительных стрижек

 
 
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Поход к парикмахеру может быть тем ещё испытанием для любого человека. А некоторые хозяева котиков и собачек желают, чтобы их питомцы тоже были красивыми,...

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