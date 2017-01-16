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Отгадайте названия фильмов, зашифрованные смайликами
17.01.2017 14:54 — Калейдоскоп | Фактрум
Фактрум предлагает вам напрячь извилины и попробовать угадать, какие же фильмы зашифрованы при помощи смайликов!
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Какой современный человек не пользуется эмодзи в переписке? При помощи смайликов можно выразить всё, что угодно, и даже сочинить целый рассказ!
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