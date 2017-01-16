﻿ Отгадайте названия фильмов, зашифрованные смайликами. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Отгадайте названия фильмов, зашифрованные смайликами

17.01.2017 14:54 — Калейдоскоп | Фактрум  
Размер текста:
A
A
A

Фактрум предлагает вам напрячь извилины и попробовать угадать, какие же фильмы зашифрованы при помощи смайликов!

1.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Какой современный человек не пользуется эмодзи в переписке? При помощи смайликов можно выразить всё, что угодно, и даже сочинить целый рассказ!

Комментарии

 

Новости дня
Новости
 
20 объявлений и надписей, над которыми вы будете хохотать в голос
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Калейдоскоп

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Калейдоскоп)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика