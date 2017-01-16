Фактрум рассказывает историю о том, как муж пошёл честь жены защищать.







Возвращается моя жена с работы вся в слезах.

— Ты представляешь, наш сосед сейчас ко мне в лифте клеился, хватал за зад и звал водку пить в гараже! Козёл!

Молча откручиваю увесистую ножку от табуретки, чтобы силы были равны, ибо сосед Иван Сергеич — здоровенный мужик. Вот не хотелось мне с ним связываться, но честь жены попрана, а таким не шутят.

Звоню я в соседскую квартиру, открывает жена Вани.

— Привет, Маргарита. Ивана Сергеича можно на пару слов?

— Да он только с работы пришёл, ужинает. А чё хотел-то? Табуретка, что ли, сломалась? — обратила соседка внимание на ножку, зажатую у меня в кулаке.

— Нет, я по личному вопросу.

— А у нас в семье нет секретов, так что говори мне!

Я рассказал Маргарите о том, как её муженек обидел мою супругу. Та молча забрала у меня ножку табуретки и с грозным лицом скрылась в квартире. Спустя секунду оттуда раздались крики её мужа: «Ай, больно! За что?! Больное же!».

Через пару минут Маргарита вышла ко мне и отдала ножку от табуретки, заверив, что такого больше не повторится. Я радостно умчался домой, вкрутил ножку обратно и рассказал жене о случившемся.

— Ну, всё, дорогая, больше Иван Сергеич к тебе не полезет!

Та смотрит на меня и говорит:

— Какой Иван Сергеич? Это Петька был с седьмого этажа…

Я снова молча откручиваю ножку…