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Вот сколько сахара содержат популярные продукты — в кубиках

17.01.2017 15:42 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Фотограф-пропагандист здорового образа жизни испанец Антонио Эстрада создал сайт, на котором выкладывает свои работы. Каждая из фотографий показывает содержание сахара в продукте самым простым и наглядным способом — в кубиках. Мы можем своими глазами увидеть, что многие любимые с детства продукты — настоящие сахарные бомбы, опасные для здоровья!

Фактрум приглашает читателя к просмотру работ Эстрады.

Вот сколько сахара содержат популярные продукты — в кубиках
Все изображения в посте: © Sinazucar.org

Вот сколько сахара содержат популярные продукты — в кубиках

Вот сколько сахара содержат популярные продукты — в кубиках

Вот сколько сахара содержат популярные продукты — в кубиках

Вот сколько сахара содержат популярные продукты — в кубиках

Вот сколько сахара содержат популярные продукты — в кубиках

Вот сколько сахара содержат популярные продукты — в кубиках

Вот сколько сахара содержат популярные продукты — в кубиках

Вот сколько сахара содержат популярные продукты — в кубиках

Вот сколько сахара содержат популярные продукты — в кубиках

Вот сколько сахара содержат популярные продукты — в кубиках

Вот сколько сахара содержат популярные продукты — в кубиках

Вот сколько сахара содержат популярные продукты — в кубиках

Вот сколько сахара содержат популярные продукты — в кубиках

Вот сколько сахара содержат популярные продукты — в кубиках

Вот сколько сахара содержат популярные продукты — в кубиках

Вот сколько сахара содержат популярные продукты — в кубиках

Вот сколько сахара содержат популярные продукты — в кубиках

Вот сколько сахара содержат популярные продукты — в кубиках

Вот сколько сахара содержат популярные продукты — в кубиках

Вот сколько сахара содержат популярные продукты — в кубиках

Вот сколько сахара содержат популярные продукты — в кубиках

 
 
Ссылка на источник 37
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Многие продукты, на которых написано «натуральный» или «обезжиренный» не содержат жиров, но зато могут похвастаться огромным количество сахара в составе....

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