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Вот сколько сахара содержат популярные продукты — в кубиках
17.01.2017 15:42 — Калейдоскоп | Фактрум
Фотограф-пропагандист здорового образа жизни испанец Антонио Эстрада создал сайт, на котором выкладывает свои работы. Каждая из фотографий показывает содержание сахара в продукте самым простым и наглядным способом — в кубиках. Мы можем своими глазами увидеть, что многие любимые с детства продукты — настоящие сахарные бомбы, опасные для здоровья!
Фактрум приглашает читателя к просмотру работ Эстрады.
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Многие продукты, на которых написано «натуральный» или «обезжиренный» не содержат жиров, но зато могут похвастаться огромным количество сахара в составе....
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