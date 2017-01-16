Человек – дитя социума. Именно общество оказывает значительное влияние на всю нашу жизнь, подчиняя себе наше поведение, предпочтения, желания и мечты. Общество воспитывает нас, направляет мышление, заставляет соответствовать принятым нормам и стандартам. Пожалуй, его даже слишком много, потому так важно вовремя выходить из игры, чтобы побыть наедине со своими мыслями. У всех у нас есть личное пространство, внутренний мир, куда остальным «вход запрещен». А вот для чего сама природа наделила нас этим стремлением к уединению, мы узнаем только тогда, когда останемся один на один с собой. Зачем мы выбираем одиночество?





Одиночество дарит ясность мысли

Человек живет в постоянных крысиных бегах: дом, работа, встречи с друзьями и родственниками, планерки, совещания, командировки и прочее. За ширмой всей этой активной жизнедеятельности, борьбы за собственное существование часто не видно главного: для чего все это? Действительно ли мы хотим так жить? Одиночество дарит понимание направления, в котором мы движемся.

Одиночество позволяет расставить приоритеты

Реклама, новости масс-медиа, терабайты ненужной информации ежедневно атакуют наш мозг, засоряя сознание и мешая концентрироваться на главном. Пребывание наедине со своими мыслями помогает найти себя истинного среди информационного мусора, увидеть собственные цели и их значимость.

Одиночество обнажает наши ошибки

Работая среди людей, мы часто можем обвинить кого-то другого в собственных ошибках, отказываясь от ответственности. Одиночество помогает убрать эмоции, трезво посмотреть на ситуацию, увидеть проблему под другим углом и, быть может, обнаружить собственные промахи.

Тишина порождает творчество

Именно оставшись наедине с собой, мы получаем свободу самовыражения, в голове начинают рождаться сильные и прекрасные идеи, которые не способны сбить ни критика, ни шум чужих мнений, ни «я знаю, как лучше». Тишина рождает великие мысли и стремления.

Уединение придает уверенность

Все вокруг учат нас жить: родители, школа, институт, коллеги. Нам навязывают чужой опыт, сценарий, чужие цели и ценности, нас заверяют в том, что сами мы ни на что не способны. И только оставшись один на один с собой, мы можем ощутить собственную силу, откуда ни возьмись, появляется внутреннее знание, как правильно поступить. И это придает нам уверенность.

Одиночество повышает продуктивность

Иногда постоянное взаимодействие с людьми, хорошие манеры, подстройка под партнера безумно утомляют. В такие моменты особенно важно побыть одному, чтобы набраться сил, привести мысли и дела в порядок. В тишине мы будто снова обретаем свои контуры, набираясь энергии для новых свершений!

Тишина снимает стресс и тревогу

Большая событийность дня, рабочее напряжение, новостные стрессы – все это рождает неврозы, повышает внутреннюю тревогу и желание от этого оградиться. Именно в тишине человек может отдохнуть от всего, что происходит в мире, слушая медитативную музыку, принимая релаксирующую ванну или занимаясь йогой. Тишина дает возможность расслабиться, заново оценить то, что мы имеем.

Одиночество дарит свободу

Когда мы одни, мы можем делать все, что захотим: есть, что хочется, отдыхать, как хочется, жить так, как подсказывает сердце. Мы сами решаем, что нам делать, куда двигаться, какой опыт извлечь. Никто не контролирует наши действия, никто не лезет в душу, а потому жить становится гораздо приятнее и спокойнее.

Одиночество имеет много позитивных сторон, потому так полезно иногда просто побыть в себе и заняться внутренним самоисцелением. Впрочем, не стоит погружаться слишком глубоко в себя, превращая «отшельничество» в норму. Во всем лучше соблюдать гармонию и природный баланс!

Текст: Flytothesky.ru