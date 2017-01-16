50 советов, которые помогут избежать психологического воздействия





1. Нельзя допускать приближения к себе незнакомого человека ближе, чем на 1 метр.

2. Не стоит давать советы кому-либо, если не просят.

3. Не разговаривать с навязчивыми незнакомыми людьми (цыгане, сектанты).

4. Не следует отвечать на брань тем же.

5. Не общаться слишком долго с ноющим и жалующимся на жизнь человеком.

6. Не упрекать детей по пустякам.

7. Не стоит одеваться слишком ярко и вызывающе.

8. Не следует тратить деньги попусту.

9. Чтобы не просить денег взаймы, следует делать запасы на «черный день».

10. Не следует много выпивать и курить.

11. Необходимо заняться каким-нибудь спортом.

12. Уважать родственников мужа или жены.

13. Уважать окружающих людей, чтобы получить уважение взамен.

14. Стараться меньше жестикулировать и изменять тембр голоса.

15. Следить за чистотой тела и одежды.

16. Не следует быть подозрительными, ревнивыми и мелочными.

17. Прекратить отношения с лицемерными друзьями, неприятными в общении.

18. Беречь нервы, чтобы избежать многих болезней.

19. Заняться чем-нибудь интересным, выбрать себе хобби.

20. Свободное время стараться проводить активно.

21. Необходимо вырабатывать наблюдательность.

22. Со знакомыми людьми желательно поддерживать хорошие отношения.

23. Покупать для дома только нужные вещи. Не тратить на них слишком много денег, но и дешевые предметы покупать не следует.

24. Как можно чаще принимать душ или ванну. Это поможет снять напряжение и негативные воздействия.

25. Отстаивать свою точку зрения и не давать себя в обиду.

26. Родственникам всегда следует помочь, даже в том случае, если они — энергетические «вампиры».

27. Проявлять интерес ко всему для поддержания беседы с людьми.

28. Внешний вид должен выражать уверенность и спокойствие во избежание нападок со стороны «вампиров».

29. Внутренне чувствовать себя комфортно и спокойно при любых конфликтных ситуациях.

30. Научиться легко переключаться с одного дела на другое.

31. Взвешивать каждое слово или поступок, чтобы избежать неприятностей.

32. Найти в себе «изюминку» и придерживаться ее.

33. Заниматься аутотренингом.

34. Все дела планировать заранее.

35. Соблюдать правила поведения в обществе.

36. Необходимо нагружать себя умственно и физически.

37. Не стоит бояться ответственности перед людьми.

38. Оберегать семейный очаг.

39. Иногда следует оставаться наедине с собой, чтобы привести мысли в порядок, сконцентрироваться на важном деле.

40. Нельзя пускать в дом всех подряд. Гостями могут быть родственники или близкие друзья.

41. Стараться выполнять обещания, иначе можно лишиться доверия и уважения.

42. Поведение, поступки и общение должны соответствовать возрасту и полу, чтобы не привлекать к себе внимание.

43. При общении с людьми необходимо разделять личные и деловые темы.

44. Необходимо избавиться от зависти. Она отнимает очень много энергии.

45. Выделить в себе хорошие качества: как в характере, так и во внешности. Применять эти качества с пользой для себя.

46. Использовать предметы только по назначению. Например, темные очки следует надевать только в качестве защиты от солнца. В противном случае можно попасть под влияние негативного воздействия.

47. Необходимо постоянно работать над собой, изменять себя в лучшую сторону, избавиться от нехороших качеств и приобрести полезные.

48. Не вмешиваться в чужие скандалы, а наблюдать со стороны. Это может помочь в решении собственных проблем.

49. Чаще выходить на природу, путешествовать по незнакомым местам, чтобы снять напряжение и очистить энергетику.

50. Стараться как можно меньше говорить людям о своих проблемах или успехах, чтобы избежать зависти и скрытого злорадства.

Текст: Flytothesky.ru