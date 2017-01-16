Люди частенько употребляют выражение «знать как свои пять пальцев». Но насколько хорошо мы на самом деле знаем свое тело? Предлагаем вам 15 крайне любопытных фактов о человеческом организме. Вероятно, некоторые из них окажутся для многих открытием.

1. Отпечаток языка

Не стоит высовывать язык без особой необходимости, если вы стремитесь избежать идентификации своей личности! Так же, как и пальцы, языки обладают неповторимыми отпечатками, индивидуальными для каждого человека.





2. Линька

Мохнатые питомцы – не единственные обитатели вашего дома, для которых актуален вопрос линьки. Человек «сбрасывает» около 600 тысяч частиц своей кожи ежечасно. Таким образом за год мы избавляемся от 700 граммов кожных покровов, что к 70 годам может составить целых 47,5 кг.

3. Количество костей

Любой взрослый обладает гораздо меньшим числом костей, нежели ребенок. На заре жизни в организме их насчитывается 350, однако при взрослении многие кости срастаются вместе, оставаясь к моменту зрелости в количестве лишь 208 единиц.





4. Новый желудок

Знали ли вы, что каждые три-четыре дня выстилка желудка (слизистая оболочка и ее основа) полностью обновляется? Это необходимо потому, что в ином случае кислоты, созданные для переваривания пищи, при постоянном взаимодействии со слизистой оболочкой желудка расщепили бы ее.

5. Обонятельная память

Человеческий нюх во много раз уступает обонятельным способностям собаки, и тем не менее люди в состоянии запоминать до 50 тысяч различных запахов.





6. Длина кишечника

Тонкая кишка имеет длину, превосходящую средний рост взрослого человека в три-четыре раза. 5-7 метров тонкого кишечника компактно укладываются в брюшной полости, изгибаясь и принимая удобную форму.

7. Бактерии на нашем теле

Возможно, сейчас по вашему телу забегает орава мурашек: на каждом квадратном сантиметре человеческой кожи находится около 32 миллионов бактерий. К счастью, их большинство представлено абсолютно безвредными видами.





8. Источники телесных ароматов

Источник запаха, исходящего от ног и подмышек – пот. И этого ресурса у человека вырабатывается предостаточно: на одних лишь ступнях расположено около 500 тысяч потовых желез, которые при исправном функционировании способны произвести около пол-литра пота в день.

9. Скорость чиха

Своим чиханием человек способен разогнать воздух до скорости 161 км/ч и даже быстрее. Это знание – еще один повод прикрывать нос платком, а также не забывать уклоняться от чихающего прохожего.





10. Путь кровотока

Кровь совершает длительное путешествие по сосудам, ведь их общая длина составляет около 95 км. И по всей этой протяженности сердце своей интенсивной работой каждый день перекачивает около 7,5 тысяч литров крови.

11. Объем слюны

Конечно, вряд ли кто-либо способен изъявить желание искупаться в бассейне, наполненном собственной слюной. Однако, если сосчитать все производимые человеком запасы этого «продукта», то окажется, что объема слюны хватит на приличный водоем, ведь за всю свою жизнь железы среднестатистического человека вырабатывают около 23 тысяч литров этой жидкости.

12. Громкость храпа

К 60 годам около 60% мужчин и 40% женщин неумолимо начинают храпеть во сне. Но многое зависит от громкости издаваемых звуков: храп может быть как едва различимым, так и просто оглушительным. Как правило, его уровень громкости, подобно человеческой речи, колеблется в пределах 60 ДБ. Однако в некоторых особо неприятных случаях храп звучит на уровне в 80 ДБ и более. Чтобы понять, что означает 80 ДБ, представьте себе шум отбойного молотка. Громкость в 85 ДБ, к слову, уже считается опасной для человеческого слуха.





13. Цвет волос и их число

Занятный факт: по цвету волос можно определить их густоту. Возглавляют список людей с наиболее плотным ростом волос блондины (разумеется, только натуральные). Среднестатистический человек имеет на голове около 100 тысяч фолликулов, каждый из которых способен произвести до 20 отдельных волос за всю продолжительность жизни. Блондины же могут похвастаться наличием 146 тысяч фолликулов. Брюнеты в то же время имеют в распоряжении около 110 тысяч, а шатены – те самые 100 тысяч фолликулов, представляющие среднее значение для всей человеческой популяции. Людям с рыжими волосами повезло меньше всех – число их фолликулов составляет примерно 86 тысяч.

14. Рост ногтей

Замечали ли вы, что необходимость подстригать ногти на руках наступает несколько чаще, чем таковая на ногах? Доказано, что более стремительный рост ногтей наблюдается на конечностях, используемых чаще всего. Это правило действует и в отношении левой и правой руки – догадайтесь, на какой из них ногти окажутся длиннее у правши? Кроме того, на более длинных пальцах и ногти оказываются соответствующего размера. В среднем же их рост составляет около 2,5 мм в месяц.

15. Вес головы

Все младенцы проходят через весьма непростой период, когда обучаются держать на весу свою головку. И это неудивительно: вес головы человека при рождении составляет четверть от веса всего тела. К моменту окончательного взросления, однако, голова представляет собой 1/8 от общего веса.

Текст: Flytothesky.ru