Видеть ночные кошмары свойственно не только детям, но и взрослым. Что предпринять, если они вас замучали? Давайте разберемся.





Когда человеку снится кошмарный сон, он, как правило, просыпается разбитым. Некоторые люди вскоре забывают об увиденном, другие же проходят через это неприятное явление снова и снова. Такая ситуация указывает на то, что человеку нужна помощь. Даже небольшой эпизод ночного кошмара является поводом для беспокойства. Но если своевременно идентифицировать причину кошмарных снов и понять её, то в скором времени вы вновь будете спать спокойно.

Кошмары приходят к человеку во время фазы сна быстрого движения глаз. Она нарастает к утру, ведь как раз незадолго до пробуждения мы наблюдаем свои самые четкие и эмоциональные сновидения. Вряд ли кому-то взбредёт в голову захотеть проснуться в плохом настроении. Но сознательным желаниям здесь отводится чересчур маленькая роль, и они не могут определять, в каком направлении протекать процессу сна. Сны имеют свойство видоизменяться и уступать место другим, осадок от которых также останется в душе.

Уникальность ночных кошмаров в том, что, являясь продуктом воображения, они провоцируют довольно осязаемую физическую реакцию. Холодный пот, учащенное сердцебиение, разбитость – вот, что может почувствовать человек, просыпаясь после кошмара. Также появляется чувство раздражения, усталости, обессиленности. После пережитого стресса будет испорчено не только утро, но и весь день. Пытаясь предотвратить такие последствия, люди стараются как можно быстрее избавиться от неприятных ощущений и воспоминаний после ночного злоключения. Но удивлению нет предела, когда кошмары появляются вновь. Их возвращение обосновано: к ним не проявили должного внимания, вот они и решили напомнить о себе.

Посредством снов с нами общается наше подсознание. Оно использует образы, чтобы донести до сознательной части психики важную информацию. Кошмары будут приходить до тех пор, пока их не примут во внимание. Рекомендуется не только запоминать сон, но и по возможности записывать его, так как нам свойственно быстро забывать сновидения.

В интересах человека смириться с кошмарами, набраться сил и попытаться выяснить их исток. Но располагается он не снаружи, а внутри, в нашей психике. Все образы, представленные в сновидении, являются важными инструментами, которыми пользуется подсознание. Выбор того или иного образа далеко не случаен. Важно исследовать послание из сна, разобрать его сюжет на составные части и уделить внимание мелким деталям.

Редко, но случается, что причиной возникновения кошмарных сновидений могут послужить внешние факторы, например, реакция на медикаменты, переедание перед сном. Если так, то нужно обратиться к доктору и поведать о своей проблеме. Он должен помочь определиться с оптимальным путем для решения. Если у кошмаров психологическая подоплека, то помощь психотерапевта также необходима. Помимо этого, придется провести кропотливую работу над собой. Только сам человек вправе решить, позволить ли себе распрощаться с ночными кошмарами.

Часто кошмарные сновидения указывают на то, что терзает человека изнутри. Есть множество вещей, в существовании которых бывает тяжело признаться. Речь идет о различных подсознательных страхах, установках, сомнениях, душевных травмах. Вытащить их на свет поможет психотерапевт или человек, готовый выслушать и оказать помощь и поддержку. Можно попробовать справиться с кошмарами своими силами, но нужно быть предельно откровенным с самими собой. Здесь не придется держать перед кем-то ответ. Нужно просто не побояться признать свои проблемы, заглянуть им в лицо, смириться с их наличием и принять. Кстати, можно даже выказать им благодарность за то, что они помогли заглянуть в те уголки подсознания, о существовании которых вы даже и не подозревали.

Важно знать о ряде факторов, способных усугубить кошмарные сновидения и подпортить отдых. Например, просмотр телевизора перед сном, употребление спиртных напитков, крепкого чая или кофе. Лучше всего выйти вечером на пешую прогулку, заняться творческим хобби, поговорить с друзьями и близкими. Важно расслабить свое тело и разум перед тем, как отойти ко сну. Избегайте стрессовых ситуаций, ведь негативные переживания как раз и проводят к ночным кошмарам.

Текст: Flytothesky.ru