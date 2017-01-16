Фактрум обнаружил весьма занятного бота в приложении «Телеграм», который генерирует такие отмазки, не поверить в которые невозможно!





Добавьтесь в чат https://telegram.me/excuses_bot , чтобы получить отговорку и жмите на кнопку внизу .

Вот только некоторые примеры:

Доброе утро. Я вышел из дома, а дверь захлопнулась, я попытался залезть через балкон, но упал. Сейчас я в травмпункте, иду на поправку. Смогу закончить завтра вечером. Я, конечно, очень извиняюсь, что так вышло.

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Привет. Меня избили цыгане. Я доделаю работу завтра вечером. Хочу закрыть вопрос поскорее.

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Приветствую. Меня в армию забрали. Смогу доделать позже. Сам уже устал ждать.

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Здравствуй. Я поймал попутку, её остановила ГИБДД, нашли крупную партию наркотиков. Сейчас я под следствием. Деньги переведу в течение 3–4 дней.

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Я шел по парку, и на меня напал бомж, он украл у меня кошелек и ключи от дома. Хорошо хоть, что не изнасиловал. Приеду завтра крайний срок. Сам в шоке, что так всё получилось.

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У меня развалилась кровать во время сна, я повредил позвоночник. Сейчас иду на поправку. Смогу закончить на этой неделе.

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Здравствуйте. Прошлым вечером моя группа призывала Барбатоса, и я был обязан находится среди них. Всё прошло удачно, но я не успел сделать отчёт, как вы просили. Сегодня днём отчет будет лежать на вашем столе. Прошу извинить за задержку.

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Добрый вечер. У меня молоко убежало. Я исправлю в конце недели. Надо поскорее решить этот вопрос.

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Добрый день. Я столкнулся с непредвиденными сложностями. Я сделаю всё послезавтра. Сам не ожидал таких событий.

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Привет. Я ехал в поезде, и кто-то сорвал стоп-кран, я резко упал и ударился головой, сейчас в больнице. Приеду чуть позже. Хочу закрыть вопрос поскорее.