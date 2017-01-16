Человек — звучит высоко. Он гордится личным мнением и правом жизненного выбора. Каково же бывает его удивление, когда внезапно приходит осознание, что стал пешкой в чужой игре. Предпосылка для серьёзной конфликтной ситуации. Уважающий себя индивид расценит как личное оскорбление, известие, что долгое время был «куклой» в руках опытного кукловода.





«Невидимая» власть манипулятора состоит в следующих действиях:

1. В тайном влиянии на конкретного человека или на группу людей при тщательно скрываемой конечной цели манипулирования.

2. В воздействии на «слабости» человека — черты характера, особенности поведения, привычки и жизненные цели, испытываемые трудности.

3. Во введении «жертвы» в нужное эмоциональное состояние, препятствование обдумыванию проблемы, лишении вероятности выбора, уменьшении критической оценки события.

Манипулятор хорошо маскирует свои действия. «Кукле» навязывается определённый вымысел (легенда), сохраняющий втайне истинные намерения. Например, сотрудник на работе говорит своему коллеге, что он ничего не может понять в полученном задании, одновременно выхваливает способности собеседника. Как результат, задание выполняется за себя и «того парня».

Как защититься от манипуляций?

Определить факт манипулирования помогут следующие характерные признаки воздействия:

1. Призыв к действию. На работе сотрудник делает задание, выполнить которое вовсе не входило в его планы.

2. Приходит чувство внутреннего дискомфорта – против собственной воли надо совершать какие-либо действия, разговаривать и т. д.

3. Человек подвергается сильному психологическому давлению, с целью обнаружить «слабые» стороны его характера. Например, в школе учительница, желая добиться нужного поведения ученика, публично высмеивает его недостатки: слабую успеваемость или неряшливость в одежде.

4. Ближайшие родственники внезапно начинают оказывать повышенное внимание. Например, жена, желая покупки новой шубы, становится чересчур дружелюбной к мужу.

5. Собеседник ведёт себя нестандартно, пытаясь захватить внимание: высокие эмоциональные жесты чередуются со спокойным диалогом.

Для защиты от «несанкционированного» вторжения помогут три простых, общедоступных для каждого совета:

1. Не афишировать собственные слабости: жадность, любопытство, любовь к острым ощущениям, желание покрасоваться.

2. Попробовать мысленно сказать себе: «Стоп! Внимание, манипуляция!». Эта фраза способствует психологическому отрезвлению.

3. Выработка определённой последовательности действий. Например, сотрудник приходит к шефу с новой идеей, реализацию которой готов переложить на плечи начальника. Тот, не желая оставаться в дураках, просит изложить подробно план на бумаге. Как результат, сотрудник, ничего не придумав, бросает свои идеи. Также можно сделать вид полного непонимания собеседника.

Текст: Flytothesky.ru