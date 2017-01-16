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Как защититься от манипуляций со стороны окружающих?
17.01.2017 17:47 — Калейдоскоп | Flytothesky
Человек — звучит высоко. Он гордится личным мнением и правом жизненного выбора. Каково же бывает его удивление, когда внезапно приходит осознание, что стал пешкой в чужой игре. Предпосылка для серьёзной конфликтной ситуации. Уважающий себя индивид расценит как личное оскорбление, известие, что долгое время был «куклой» в руках опытного кукловода.
«Невидимая» власть манипулятора состоит в следующих действиях:
1. В тайном влиянии на конкретного человека или на группу людей при тщательно скрываемой конечной цели манипулирования.
Манипулятор хорошо маскирует свои действия. «Кукле» навязывается определённый вымысел (легенда), сохраняющий втайне истинные намерения. Например, сотрудник на работе говорит своему коллеге, что он ничего не может понять в полученном задании, одновременно выхваливает способности собеседника. Как результат, задание выполняется за себя и «того парня».
Как защититься от манипуляций?
Определить факт манипулирования помогут следующие характерные признаки воздействия:
1. Призыв к действию. На работе сотрудник делает задание, выполнить которое вовсе не входило в его планы.
Для защиты от «несанкционированного» вторжения помогут три простых, общедоступных для каждого совета:
1. Не афишировать собственные слабости: жадность, любопытство, любовь к острым ощущениям, желание покрасоваться.
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Человек — звучит высоко. Он гордится личным мнением и правом жизненного выбора. Каково же бывает его удивление, когда внезапно приходит осознание, что стал пешкой...
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