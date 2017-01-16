В основе чувства ревности лежит страх потери. Обычно ревнивый партнер всячески сравнивает себя с человеком своего пола, при этом наделяя его более высокими, лучшими (относительно себя) качествами. В результате воображения у такого человека появляется чувство страха, что он может быть преданным, покинутым, отвергнутым, обманутым, использованным. С возрастанием страха потери ревнивец начинает грызть себя и партнера, убивая любовь и отношения между ними.





7 причин ревности

1. Комплекс неполноценности. Партнер может ощущать этот комплекс на сознательном и бессознательном уровнях. Выражается это чувство неполноценности по-разному, к примеру: «Он (она) может предпочесть мне кого-то лучше (успешнее, интереснее, красивее и т.д.), чем я».

2. Контакты с бывшими. Зачастую у партнера появляется страх, что его вторая половина может вернуться в прежнюю семью, к прежнему любовнику. Особое внимание ревнивцы могут обращать на первую любовь, первые сексуальные отношения своего партнера, аргументируя это тем, что такое запоминается до конца жизни.

3. Сплетни, наговоры завистливых, злобных людей. Особенно не брезгуют влезать в чужую семью, отношения те люди, которым не удалось создать собственный счастливый брак и обрести семейное счастье. Зачастую злые языки способны создать проблемы даже в крепких парах.

4. Сексуальная неудовлетворенность. Такая причина ревности может зародиться в тех парах, которые не умеют разнообразить сексуальную жизнь, не желают, ленятся идти навстречу друг другу, стыдятся признаться в своих сексуальных фантазиях. Немаловажным фактором выступают социальные табу, запреты.

5. Недостаточность общения. Такая проблема зарождается в так называемых поверхностных отношениях, где отсутствует настоящее взаимопонимание между партнерами. Ситуация усугубляется, если пары не умеют, не желают самостоятельно разобраться в причинах непонимания.

6. Чрезмерное внимание, любезность партнера к представителям противоположного пола. Эта причина напрямую зависит от недостатка его общения, в этом случае он стремится компенсировать имеющийся дефицит, например, общением в социальных сетях.

7. Недостаточное внимание мужу. Особенно это касается тех семей, в которых есть маленькие дети, и женщина постоянно мечется между ними и супругом.

Текст: Flytothesky.ru