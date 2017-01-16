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Молчаливые, но красноречивые фигуры на дне океана

17.01.2017 18:28 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Фактрум показывает необычные скульптуры, которые создал Джейсон Тейлор, чтобы показать нашу с вами современную жизнь.

Музей расположен на глубине 14 метров, поэтому для его посещения требуется акваланг и навыки подводного плавания

Молчаливые, но красноречивые фигуры на дне океана
Все фотографии в посте: © Jason deCaires Taylor

Создатель этого места утверждает, что музей призван показать связь между искусством и природой

Молчаливые, но красноречивые фигуры на дне океана

Внутри подводного музея скульптуры сгруппированы по трём основным темам: изменение мирового климата, охрана природы и миграция людей

Молчаливые, но красноречивые фигуры на дне океана

Самая крупная инсталляция носит название «Точка невозврата». Здесь представлено 40 скульптур, которые «движутся» к высокому барьеру

Молчаливые, но красноречивые фигуры на дне океана

Скульптуры отражают современное общество: кто-то уткнулся в смартфон, кто-то делает селфи, кто-то просто идёт, закрыв глаза

Молчаливые, но красноречивые фигуры на дне океана

Таким образом Джейсон Тейлор решил показать проблему глобального изменения климата на Земле, которая ведет к точке, где нет возврата к тому, что было

Молчаливые, но красноречивые фигуры на дне океана

Вот так скульптуры выглядели до установки в «Атлантико»

Молчаливые, но красноречивые фигуры на дне океана

Кроме скульптур людей, в «Атлантико» установлены и растения

Молчаливые, но красноречивые фигуры на дне океана

Одна из скульптур показывает двух бизнесменов на детских качелях

Молчаливые, но красноречивые фигуры на дне океана

Джейсон Тейлор создал её, чтобы показать, что крупным корпорациям наплевать на природу. Качель похожа на нефтяную вышку. Как известно, нефтяной бизнес наносит много ущерба окружающей среде

Молчаливые, но красноречивые фигуры на дне океана

Эта скульптура называется «Плот Лампедузы» и показывает затонувшую шлюпку с мигрантами

Молчаливые, но красноречивые фигуры на дне океана

Большинство скульптур делались с участием настоящих людей

Молчаливые, но красноречивые фигуры на дне океана

Процесс создания скульптуры «Бессмертные»

Молчаливые, но красноречивые фигуры на дне океана

На ней изображен человек на погребальном костре

Молчаливые, но красноречивые фигуры на дне океана

Скульптура «Человеческий круговорот» была создана из 200 фигур людей, которые отражают самые разные слои общества и возрастные группы

Молчаливые, но красноречивые фигуры на дне океана

Посетители музея «Атлантико», отмечают, что здесь прекрасно показаны проблемы отношения человечества к окружающей среде

Молчаливые, но красноречивые фигуры на дне океана

 
 
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В мире есть множество музеев, где выставляются шедевры искусства. Их посещают самые разные люди, но этот подводный музей близ острова Лансароте на Канарах...

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