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Молчаливые, но красноречивые фигуры на дне океана
17.01.2017 18:28 — Калейдоскоп | Фактрум
Фактрум показывает необычные скульптуры, которые создал Джейсон Тейлор, чтобы показать нашу с вами современную жизнь.
Музей расположен на глубине 14 метров, поэтому для его посещения требуется акваланг и навыки подводного плавания
Создатель этого места утверждает, что музей призван показать связь между искусством и природой
Внутри подводного музея скульптуры сгруппированы по трём основным темам: изменение мирового климата, охрана природы и миграция людей
Самая крупная инсталляция носит название «Точка невозврата». Здесь представлено 40 скульптур, которые «движутся» к высокому барьеру
Скульптуры отражают современное общество: кто-то уткнулся в смартфон, кто-то делает селфи, кто-то просто идёт, закрыв глаза
Таким образом Джейсон Тейлор решил показать проблему глобального изменения климата на Земле, которая ведет к точке, где нет возврата к тому, что было
Вот так скульптуры выглядели до установки в «Атлантико»
Кроме скульптур людей, в «Атлантико» установлены и растения
Одна из скульптур показывает двух бизнесменов на детских качелях
Джейсон Тейлор создал её, чтобы показать, что крупным корпорациям наплевать на природу. Качель похожа на нефтяную вышку. Как известно, нефтяной бизнес наносит много ущерба окружающей среде
Эта скульптура называется «Плот Лампедузы» и показывает затонувшую шлюпку с мигрантами
Большинство скульптур делались с участием настоящих людей
Процесс создания скульптуры «Бессмертные»
На ней изображен человек на погребальном костре
Скульптура «Человеческий круговорот» была создана из 200 фигур людей, которые отражают самые разные слои общества и возрастные группы
Посетители музея «Атлантико», отмечают, что здесь прекрасно показаны проблемы отношения человечества к окружающей среде
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В мире есть множество музеев, где выставляются шедевры искусства. Их посещают самые разные люди, но этот подводный музей близ острова Лансароте на Канарах...
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