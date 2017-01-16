Фактрум рассказывает уморительную историю, как мужчина ночью хрен искал!





Вернулся я домой с работы, а жена на кухне хозяйничает, банки закатывает. Увидела меня и сказала:

— Саша, ну, наконец-то! Я тут огурцы на зиму делаю, а хрена забыла в магазине купить. Ты не мог бы сходить за ним? — и смотрит на меня, как кот из «Шрэка».

— Жена, ты с ума сошла?! Почти одиннадцать вечера, где я тебе этот хрен найду, закрыто уже всё!

Замяли тему. А после вкусного ужина да 200 грамм коньяка я раздобрел как-то и подумал: «Чего это я, мужик или не мужик? Для любимой жены хрена не найду?». Стал думать, где же его достать, и вспомнил, что рядом с домом есть овраг, где этот хрен растёт в изобилии. Хлопнул ещё рюмашку и отправился на поиски. Взял с собой лопату, чтоб сподручнее было корень выкапывать, фонарик и большой пакет для мусора (ну, какой нашёл) и, как был в тапочках и шортах, отправился на «охоту»…

Продрался сквозь кусты и бурелом, периодически оглядываясь в поисках заветного хрена. Излазил весь овраг, но так ничего и не нашёл. Сдаваться я не привык, поэтому решил всё-таки дойти до конца оврага. Может быть, этот несчастный корнеплод прячется именно там?

Пройдя ещё несколько метров, я наткнулся на компанию бомжей, которые при виде меня как-то притихли и насторожились. Когда я полностью вылез из кустов, те бросились врассыпную, так как увидели огромного мужика, то есть меня, с большим пакетом в одной руке и лопатой в другой. Я же бросился наутёк в другую сторону, потому что подумал, что компания маргиналов решила погнаться за мной…

Пробежав несколько сотен метров и наверняка побив все рекорды, я остановился и бросил взгляд под ноги… Прямо около меня рос раскидистый куст хрена…

Вернулся я домой весь в царапинах и ожогах от крапивы, с дрожащими от выброса адреналина руками, но безумно гордый собой!