Фактрум желает своим читателям не перерабатывать, а то будете как этот администратор!





По долгу службы зашёл я как-то в кабинет к нашему администратору баз данных. Смотрю: сидит, что-то вдумчиво печатает, водит мышкой по экрану… Напечатает несколько слов и напряженно вглядывается в монитор.

Ну, думаю, не сильно его отвлеку, если задам пару вопросов. Присаживаюсь рядом, задаю свои вопросы, администратор мне что-то отвечает, периодически кликая мышкой и стуча по клавишам. Тут мне стало как-то грустно, нагнулся и выдернул из системника провода от мышки и клавиатуры.

Проходит 10 минут, 15… Мы всё также сидим и говорим о работе… Админ продолжает нервно клацать мышкой и мучить клавиатуру. Только когда я выключил монитор, он встрепенулся.

Наглядная иллюстрацию к глаголу «заработался»!