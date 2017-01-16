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Когда по-настоящему заработался и уже ничего не замечаешь
17.01.2017 18:38 — Калейдоскоп | Фактрум
Фактрум желает своим читателям не перерабатывать, а то будете как этот администратор!
По долгу службы зашёл я как-то в кабинет к нашему администратору баз данных. Смотрю: сидит, что-то вдумчиво печатает, водит мышкой по экрану… Напечатает несколько слов и напряженно вглядывается в монитор.
Ну, думаю, не сильно его отвлеку, если задам пару вопросов. Присаживаюсь рядом, задаю свои вопросы, администратор мне что-то отвечает, периодически кликая мышкой и стуча по клавишам. Тут мне стало как-то грустно, нагнулся и выдернул из системника провода от мышки и клавиатуры.
Проходит 10 минут, 15… Мы всё также сидим и говорим о работе… Админ продолжает нервно клацать мышкой и мучить клавиатуру. Только когда я выключил монитор, он встрепенулся.
Наглядная иллюстрацию к глаголу «заработался»!
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На работе всем приходится заниматься своим делом: разговаривать с клиентами, печатать накладные, создавать программы… Но иногда, когда нет заданий, приходится...
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