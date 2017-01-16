А вот главный герой анекдота на Фактруме не придал значения одной маленькой детали, что вышло ему боком!





Телефонный звонок в службу техподдержки техники «НР». Оператор снимает трубку:

— Приветствуем вас в службе техподдержки «HP»! Меня зовут Джон, чем могу вам помочь?

— Здравствуйте, Джон. Недавно я купил цветной струйный принтер вашей компании модели X.

— Так, и какие трудности вы испытываете, сэр?

— Этот принтер не печатает в цвете…

— Совсем?

— Точнее, все цвета печатает, а жёлтый — нет!

— Ну, наверное жёлтые чернила кончились.

— Не может быть, я только сегодня утром поставил новый картридж, попробовал распечатать цветную картинку, а жёлтый не пропечатывается!

— Тогда давайте проведём пару тестов, сэр…

Минут через 30 всевозможных тестов выяснилось, что принтер действительно печатает абсолютно все цвета, за исключением жёлтого. Что примечательно, принтер печатал даже такие цвета, как оранжевый и зелёный, для воспроизведения которых нужен жёлтый цвет. Оператор понял, что возможны только три варианта: над ним издеваются или хотят разыграть; у клиента поехала крыша; у самого оператора поехала крыша.

Поскольку телефонные разговоры с клиентами выборочно прослушивались руководством с целью обеспечения «высокого уровня культуры и качества техподдержки», высказать свои опасения оператор в открытую не мог, а лишь позволил себе заметил следующее:

— Сэр, за последние полчаса мы с вами проделали все тесты, которые перечислены в нашей базе данных. Я не могу найти, в чём проблема. Всё, что я могу вам посоветовать — это обменять картридж в магазине на новый, а если и это не поможет, то вам придётся сдать в магазин и сам принтер, так как он у вас на гарантии.

— Спасибо, Джон. Но мне тут пришла в голову ещё одна блестящая идея. Как вы полагаете, имеет ли значение, что я печатаю на ярко-жёлтой бумаге?