|
30 удивительных мест, чтобы разбить лагерь
17.01.2017 18:46 — Калейдоскоп | Flytothesky
Отправляемся в поход!
1. Лагерная база на горе Эверест, Непал
Если быть точными, на горе Эверест установлены две лагерные базы – на северном и южном склоне, оба из которых предполагают крайне непростой подъем длиной 5100-5300 метров при общей высоте горы в 8848 метров.
2. Возле Алаудинских озер, Таджикистан
3. В леднике Маккартни, Аляска
4. Неподалеку от Национального парка Айгуес-Тортес-и-Лаго-Сан-Маурисио, Испания
Этот парк – один из сокровенных секретов любителей испанской природы. Информации об Айгуес-Тортес-и-Лаго-Сан-Маурисио можно найти не так много, особенно тем, кто мало знаком с Испанией. Однако, как можно судить по скупым известиям, долетающим от знатоков, парк таит в себе роскошное озеро, а его тропы удобны и легки даже для целых семей туристов.
5. В пустыне Сахара, в окрестностях Марокко
6. Паа, Непал
7. На древесных ветвях в Waldseilgarten, Германия
Крупный горный курорт, привлекающий таящимися на его территории приключениями, предлагает кемпинг в обрамлении живописных скал, где туристы могут остановиться в свисающих с крон деревьев «гнездах».
8. Национальный парк горы Сымен, Эфиопия
9. У подножия горы Уитни, Калифорния
10. Возле озера Большое Алло, Таджикистан
Природа великолепного, но мало известного туристам региона Фанских гор в Таджикистане изобилует завораживающими пиками и сотнями безмятежных озер, возле каждого из которых так и хочется разбить лагерь.
11. Среди пустынь Государственного парка Анза-Боррего, Калифорния
12. Возле Мутных озер, Таджикистан
13. Следуя Тропой Инков, Перу
Классический пятидневный поход от Куско до Мачу-Пикчу извилистой тропой проведет туристов через деревни, леса и древние руины, струясь на протяжении почти 8 км.
14. Около кратерного озера Крейтер, Орегон
15. Под всполохами северного сияния в бореальном (таежном) лесу, Канада
16. В лагере на леднике Сахале, Вашингтон
17. Рядом с одним из трех озер Джоффри, Канада
18. У Кордильера-Бланка, Перу
Невероятные скованные холодом просторы высокогорья Перу, носящие имя «Белый хребет», представляют собой масштабную часть Анд. Одна из находящихся здесь гор, Алпамайо, с 1966 года носит титул «самая красивая в мире гора».
19. Небольшой привал у пика Чимтарга, Таджикистан
20. В ледниковой лагуне Йёкюльсаурлоун, Исландия
21. По соседству с Фанскими горами, Таджикистан
22. В Национальном парке Джошуа-Три (Дерево Джошуа), Калифорния
Этот впечатляющий парк в Южной Калифорнии имеет площадь большую, чем весь штат Род-Айленд, и охватывает пустыни Мохаве и Колорадо.
23. Возле озер в Национальной зоне отдыха Росс-лейк, Вашингтон
24. В Национальном парке Каньонлендс, Юта
25. Неплохо устроиться в бухте Минчин Коув, Ньюфаундленд
26. Возле залива Хомер, Аляска
27. В Национальном парке Глейшер, Монтана
28. Британская Колумбия, Канада
29. На просторах Национального парка «Арки», Юта
Названный в честь двух тысяч естественных арок из песчаника, находящихся на его просторах, Национальный парк «Арки» располагается примерно в 9 часах езды к северо-востоку от Большого Каньона на реке Колорадо, и является обязательным пунктом для всех путешественников по США.
30. На побережье Санта-Круз, Калифорния
По материалам
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Отправляемся в поход! 1. Лагерная база на горе Эверест, Непал Если быть точными, на горе Эверест установлены две лагерные базы – на северном и южном склоне, оба из...
|
Свежие газеты
Архив (Калейдоскоп)
Комментарии