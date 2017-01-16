Отправляемся в поход!

1. Лагерная база на горе Эверест, Непал

Если быть точными, на горе Эверест установлены две лагерные базы – на северном и южном склоне, оба из которых предполагают крайне непростой подъем длиной 5100-5300 метров при общей высоте горы в 8848 метров.





2. Возле Алаудинских озер, Таджикистан





3. В леднике Маккартни, Аляска





4. Неподалеку от Национального парка Айгуес-Тортес-и-Лаго-Сан-Маурисио, Испания

Этот парк – один из сокровенных секретов любителей испанской природы. Информации об Айгуес-Тортес-и-Лаго-Сан-Маурисио можно найти не так много, особенно тем, кто мало знаком с Испанией. Однако, как можно судить по скупым известиям, долетающим от знатоков, парк таит в себе роскошное озеро, а его тропы удобны и легки даже для целых семей туристов.





5. В пустыне Сахара, в окрестностях Марокко





6. Паа, Непал





7. На древесных ветвях в Waldseilgarten, Германия

Крупный горный курорт, привлекающий таящимися на его территории приключениями, предлагает кемпинг в обрамлении живописных скал, где туристы могут остановиться в свисающих с крон деревьев «гнездах».





8. Национальный парк горы Сымен, Эфиопия





9. У подножия горы Уитни, Калифорния





10. Возле озера Большое Алло, Таджикистан

Природа великолепного, но мало известного туристам региона Фанских гор в Таджикистане изобилует завораживающими пиками и сотнями безмятежных озер, возле каждого из которых так и хочется разбить лагерь.





11. Среди пустынь Государственного парка Анза-Боррего, Калифорния





12. Возле Мутных озер, Таджикистан





13. Следуя Тропой Инков, Перу

Классический пятидневный поход от Куско до Мачу-Пикчу извилистой тропой проведет туристов через деревни, леса и древние руины, струясь на протяжении почти 8 км.





14. Около кратерного озера Крейтер, Орегон





15. Под всполохами северного сияния в бореальном (таежном) лесу, Канада





16. В лагере на леднике Сахале, Вашингтон





17. Рядом с одним из трех озер Джоффри, Канада





18. У Кордильера-Бланка, Перу

Невероятные скованные холодом просторы высокогорья Перу, носящие имя «Белый хребет», представляют собой масштабную часть Анд. Одна из находящихся здесь гор, Алпамайо, с 1966 года носит титул «самая красивая в мире гора».





19. Небольшой привал у пика Чимтарга, Таджикистан





20. В ледниковой лагуне Йёкюльсаурлоун, Исландия





21. По соседству с Фанскими горами, Таджикистан





22. В Национальном парке Джошуа-Три (Дерево Джошуа), Калифорния

Этот впечатляющий парк в Южной Калифорнии имеет площадь большую, чем весь штат Род-Айленд, и охватывает пустыни Мохаве и Колорадо.









23. Возле озер в Национальной зоне отдыха Росс-лейк, Вашингтон





24. В Национальном парке Каньонлендс, Юта





25. Неплохо устроиться в бухте Минчин Коув, Ньюфаундленд





26. Возле залива Хомер, Аляска





27. В Национальном парке Глейшер, Монтана





28. Британская Колумбия, Канада





29. На просторах Национального парка «Арки», Юта

Названный в честь двух тысяч естественных арок из песчаника, находящихся на его просторах, Национальный парк «Арки» располагается примерно в 9 часах езды к северо-востоку от Большого Каньона на реке Колорадо, и является обязательным пунктом для всех путешественников по США.





30. На побережье Санта-Круз, Калифорния





По материалам news.distractify.com ; перевод и адаптация Катрин Страшевски| Flytothesky.ru