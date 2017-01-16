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30 удивительных мест, чтобы разбить лагерь

17.01.2017 18:46 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Отправляемся в поход!

1. Лагерная база на горе Эверест, Непал

Если быть точными, на горе Эверест установлены две лагерные базы – на северном и южном склоне, оба из которых предполагают крайне непростой подъем длиной 5100-5300 метров при общей высоте горы в 8848 метров.

30 удивительных мест, чтобы разбить лагерь

2. Возле Алаудинских озер, Таджикистан

30 удивительных мест, чтобы разбить лагерь

3. В леднике Маккартни, Аляска

30 удивительных мест, чтобы разбить лагерь

4. Неподалеку от Национального парка Айгуес-Тортес-и-Лаго-Сан-Маурисио, Испания

Этот парк – один из сокровенных секретов любителей испанской природы. Информации об Айгуес-Тортес-и-Лаго-Сан-Маурисио можно найти не так много, особенно тем, кто мало знаком с Испанией. Однако, как можно судить по скупым известиям, долетающим от знатоков, парк таит в себе роскошное озеро, а его тропы удобны и легки даже для целых семей туристов.

30 удивительных мест, чтобы разбить лагерь

5. В пустыне Сахара, в окрестностях Марокко

30 удивительных мест, чтобы разбить лагерь

6. Паа, Непал

30 удивительных мест, чтобы разбить лагерь

7. На древесных ветвях в Waldseilgarten, Германия

Крупный горный курорт, привлекающий таящимися на его территории приключениями, предлагает кемпинг в обрамлении живописных скал, где туристы могут остановиться в свисающих с крон деревьев «гнездах».

30 удивительных мест, чтобы разбить лагерь

8. Национальный парк горы Сымен, Эфиопия

30 удивительных мест, чтобы разбить лагерь

9. У подножия горы Уитни, Калифорния

30 удивительных мест, чтобы разбить лагерь

10. Возле озера Большое Алло, Таджикистан

Природа великолепного, но мало известного туристам региона Фанских гор в Таджикистане изобилует завораживающими пиками и сотнями безмятежных озер, возле каждого из которых так и хочется разбить лагерь.

30 удивительных мест, чтобы разбить лагерь

11. Среди пустынь Государственного парка Анза-Боррего, Калифорния

30 удивительных мест, чтобы разбить лагерь

12. Возле Мутных озер, Таджикистан

30 удивительных мест, чтобы разбить лагерь

13. Следуя Тропой Инков, Перу

Классический пятидневный поход от Куско до Мачу-Пикчу извилистой тропой проведет туристов через деревни, леса и древние руины, струясь на протяжении почти 8 км.

30 удивительных мест, чтобы разбить лагерь

14. Около кратерного озера Крейтер, Орегон

30 удивительных мест, чтобы разбить лагерь

15. Под всполохами северного сияния в бореальном (таежном) лесу, Канада

30 удивительных мест, чтобы разбить лагерь

16. В лагере на леднике Сахале, Вашингтон

30 удивительных мест, чтобы разбить лагерь

17. Рядом с одним из трех озер Джоффри, Канада

30 удивительных мест, чтобы разбить лагерь

18. У Кордильера-Бланка, Перу

Невероятные скованные холодом просторы высокогорья Перу, носящие имя «Белый хребет», представляют собой масштабную часть Анд. Одна из находящихся здесь гор, Алпамайо, с 1966 года носит титул «самая красивая в мире гора».

30 удивительных мест, чтобы разбить лагерь

19. Небольшой привал у пика Чимтарга, Таджикистан

30 удивительных мест, чтобы разбить лагерь

20. В ледниковой лагуне Йёкюльсаурлоун, Исландия

30 удивительных мест, чтобы разбить лагерь

21. По соседству с Фанскими горами, Таджикистан

30 удивительных мест, чтобы разбить лагерь

22. В Национальном парке Джошуа-Три (Дерево Джошуа), Калифорния

Этот впечатляющий парк в Южной Калифорнии имеет площадь большую, чем весь штат Род-Айленд, и охватывает пустыни Мохаве и Колорадо.

30 удивительных мест, чтобы разбить лагерь

30 удивительных мест, чтобы разбить лагерь

23. Возле озер в Национальной зоне отдыха Росс-лейк, Вашингтон

30 удивительных мест, чтобы разбить лагерь

24. В Национальном парке Каньонлендс, Юта

30 удивительных мест, чтобы разбить лагерь

25. Неплохо устроиться в бухте Минчин Коув, Ньюфаундленд

30 удивительных мест, чтобы разбить лагерь

26. Возле залива Хомер, Аляска

30 удивительных мест, чтобы разбить лагерь

27. В Национальном парке Глейшер, Монтана

30 удивительных мест, чтобы разбить лагерь

28. Британская Колумбия, Канада

30 удивительных мест, чтобы разбить лагерь

29. На просторах Национального парка «Арки», Юта

Названный в честь двух тысяч естественных арок из песчаника, находящихся на его просторах, Национальный парк «Арки» располагается примерно в 9 часах езды к северо-востоку от Большого Каньона на реке Колорадо, и является обязательным пунктом для всех путешественников по США.

30 удивительных мест, чтобы разбить лагерь

30. На побережье Санта-Круз, Калифорния

30 удивительных мест, чтобы разбить лагерь

По материалам news.distractify.com; перевод и адаптация Катрин Страшевски|Flytothesky.ru

 
 
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Отправляемся в поход! 1. Лагерная база на горе Эверест, Непал Если быть точными, на горе Эверест установлены две лагерные базы – на северном и южном склоне, оба из...

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