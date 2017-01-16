У всех нас есть то, за что действительно стоит быть бесконечно благодарным: дом, семья, друзья и даже работа, которую мы зачастую недолюбливаем. Когда в жизни что-то идёт совсем не так, и вам кажется, что наступила чёрная полоса, нет смысла впадать в депрессию и жаловаться на судьбу и неблагоприятные обстоятельства, лучше подумайте о том, что вы уже имеете и насколько это бесценно. За что же нужно благодарить свою жизнь именно сегодня и именно сейчас?





1. За то, что просыпаемся утром

Хоть это и звучит несколько банально, но тот факт, что вы утром проснулись – это уже плюс, ведь у вас впереди новый день, который вы можете прожить максимально эффективно и полноценно. Задумайтесь о том, сколько людей сегодня утром не проснулись, и ни этого дня, ни этой жизни у них уже не будет.

2. За любимых и близких людей

У вас есть поддерживающая вас семья, братья и сёстры, лучший в мире муж (жена), надёжные друзья. Разве этого мало? Ваши близкие – это ваше счастье и ваше богатство. Просто представьте свою жизнь без них. Разве она будет счастливой и радостной?

3. За то, что вы здоровы

Вам очень повезло, если вы можете слышать, видеть, осязать и обонять. Только представьте себе, насколько мрачнее и безысходнее была бы ваша жизнь, если бы вы не могли видеть лица ваших родных, слышать музыку и звуки природы, вдыхать ароматы цветочного луга или лакомиться любимыми блюдами?

4. За пищу

Многие женщины жалуются на излишний вес и недостаточно тонкую талию, они сознательно ограничивают себя в еде, отказываясь от любого лишнего кусочка пищи. Правда заключается в том, что вам стоит быть благодарными даже за лишние пару килограмм. Почему? Потому, что вы совсем не знаете, что такое голод. Кстати, представьте себе, а многие люди знают, что это такое!

5. За дом

Вы можете себе представить вашу жизнь без даже самой простой крыши над головой? А есть те, у которых её нет. Пусть ваш дом совсем прост и мал, но он ваш, и вы в нём в безопасности. Вы это цените?

6. За умение читать и писать

Если вы умеете читать и писать, то вам несказанно повезло! А ведь в мире по-прежнему немало абсолютно безграмотных людей. А лично у вас каждый день есть возможность читать свои любимые книги и писать письма, стихи или вести дневник.

7. За работу

Даже если вы на самом деле недолюбливаете свою работу, тем не менее, вы должны быть благодарны за неё. Вы не зарабатываете массу денег, работа временами вас разочаровывает и утомляет, но вы всё же можете купить себе одежду или отправиться в отпуск. Кроме того, у вас есть возможность купить еду, предметы первой необходимости и подарки для своих близких!

Текст: Flytothesky.ru